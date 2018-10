Maiale? No | cous-cous La Regione in campo Stop al menu islamico

Milano - via Maiale dalle mense : "Al suo posto pollo e cous cous" : Si è scatenata un"accesa polemica nel Comune di Peschiera Borromeo (Milano), dove numerosi genitori stanno protestando con forza contro i menù scolastici proposti dallo scorso 8 ottobre.Il menù in questione, messo a punto dal gruppo Pellegrini S.p.a., interesserà gli istituti "R. L. Montalcini" e "Fabrizio De Andrè" ed ha ottenuto la totale approvazione dell"Agenzia di tutela della salute (Ats). Dello stesso avviso, tuttavia, non sembrano essere ...