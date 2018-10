Magnanelli | “al Sassuolo a vita | vogliamo continuare a stupire”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) “L’obiettivo è di restare qui a. Ci siamo parlati con la società, ringrazio il patron Squinzi, Carnevali e tutta la società per la fiducia. Sono orgoglioso di poterinsieme. So di aver dato tanto e di aver ricevuto altrettanto. Ilha voglia di fare ancora di più e di stupire, proprio come me. Non mi sento arrivato, anzi”. Così il capitano delFrancescocommenta il fresco rinnovo di contratto con il club emiliano fino al 2021. “Il patron ci ha abituato alle ambizioni, a volte anche esagerando ma alc’è organizzazione e programmazione di alto livello -aggiunge il 33enne umbro a radio onda libera-. Poi è chiaro che per raggiungere certi obiettivi più alti è complicato e servono tante componenti, compresa la fortuna. Bisogna avere ambizioni consapevolezza del nostro potenziale. Abbiamo cominciato bene ...