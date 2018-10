M5S | ' Il taglio alle pensioni d' oro sopra i 4 500 euro' Di Maio | ' Sforbiciata di un

Lega-M5S al Governo : «avvio» reddito di cittadinanza e taglio cuneo fiscale per i giovani : La richiesta di azzerare il Fondo per l’editoria. Subito Banca degli investimenti con Cdp e Bankitalia...

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5S Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Riforme - proposta Lega-M5S : taglio parlamentari - referendum propositivo e nuova legge elettorale : ROMA - Un taglio drastico di 345 parlamentari per arrivare alla cifra di 400 deputati, contro gli attuali 630,, di cui 8 eletti all'estero, e 200 senatori, contro 315,, di cui 4 eletti all'estero. Per ...

Riforme costituzionali - le due proposte Lega-M5S : taglio di 345 parlamentari e obbligo discussione delle leggi popolari : Il taglio di 345 parlamentari e l’obbligo di discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Movimento 5 stelle e Lega hanno presentato due proposte di riforma costituzionale sulla composizione dell’assemblea e per aumentare la democrazia diretta. E hanno annunciato che le prossime riguarderanno “l’eliminazione del Cnel e l’abolizione del quorum dal referendum abrogativo”. A presentare oggi ...

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5S non è ricalcolo contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Manovra - Meloni : “Se non c’è flat tax e taglio tasse - faccio campagna contro. Ho paura del M5S su economia” : “Manovra? Pretendo che ci sia la flat tax e un rivoluzionario taglio delle tasse. Ho paura che il M5s abbia sostenuto Salvini sul tema dell’immigrazione, pur non condividendone la posizione, per chiedere in cambio di decidere sulle materie economiche. Se la Lega accetta questo scambio, io voto contro la Manovra e faccio pure la campagna contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla leader di Fratelli d’Italia, ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro. Assist di Boeri per M5S (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 settembre. Depositata Pdl sul taglio degli assegni d’oro. Assist di Boeri per M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 05:57:00 GMT)

Riduzione dei parlamentari e taglio delle pensioni d’oro : presentate le proposte di legge del M5S : Il MoVimento 5 Stelle ha depositato oggi alla Camera tre proposte di legge: una per la Riduzione del numero dei parlamentari; un'altra, che andrà in parallelo alla prima, per l'introduzione del referendum propositivo; e, infine, il testo che prevede il taglio delle pensioni d'oro, quelle superiori ai 4.500 euro mensili.Continua a leggere

Castaldi - M5S - : taglio vitalizi vicinissimo anche al Senato : Roma, 19 set., askanews, - 'Il taglio dei vitalizi anche per gli ex Senatori è ormai vicinissimo. L'audizione con il Presidente Inps Tito Boeri è stata positiva, abbiamo registrato un'ottima sintonia ...

Vitalizi - Boeri : “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5S : “Taglio vicino anche al Senato” : “La delibera sui Vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei Vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei Vitalizi anche ...