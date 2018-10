L’Uragano Leslie tocca terra in Portogallo con raffiche a 190 km h | allerta rossa in

Portogallo - allerta rossa per l’arrivo di Leslie : L’Uragano più forte dal 1842 : Il Portogallo ha diramato un’ allerta rossa sulla maggior parte del territorio nazionale in attesa dell’arrivo dell’uragano Leslie , che potrebbe essere il più potente a colpire il paese dal 1842 . L’attenzione è massima in particolare per la notte tra sabato e domenica, che dovrebbe essere il momento più critico: l’Autorità nazionale per la protezione civile ha raccomandato alla popolazione di allontanarsi dalle zone ...

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : L’Uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nubifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...