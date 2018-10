L’Uomo del Giorno | Mesut Ozil | l’acquisto più costoso della storia dell’Arsenal

L’Uomo del Giorno : David Trezeguet - bomber della Juventus con 138 gol in Serie A : David Trezeguet è nato a Rouen, il 15 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore nel mondo della Juventus. Con la Nazionale francese è stato campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000, nonché campione continentale U-18 nel 1996. Con le maglie di club, tra Argentina, Francia e Italia, ha invece conquistato quattro campionati e tre supercoppe ...

Maker Faire : il futuro vede la robotica al servizio delL’Uomo : Robot colleghi di lavoro o indossabili per riacquistare abilità perdute, calciatori o assistenti di anziani. I robot sono ormai “con noi, in noi e intorno a noi”, recita il titolo di una delle conferenze della giornata conclusiva della sesta edizione della Maker Faire Roma – The European Edition, in corso presso la Fiera di Roma. L’incontro, organizzato da Bruno Siciliano, responsabile dell’area robotica della Maker ...

Il tormento di Paolo VI davanti al dramma delL’Uomo moderno : Roma. La migliore definizione di Paolo VI, che domenica mattina – insieme ad altri beati, tra cui Oscar Romero – sarà proclamato santo da Papa Francesco, l’ha data probabilmente il suo amico Jean Guitton: “Ci troviamo di fronte a una personalità complessa, moderna. Sente, si angoscia, soffre come no

L’Uomo del Giorno : Sergio Zarate - fratello dell’ex calciatore di Lazio e Inter : Sergio Zárate è nato a Haedo, il 14 ottobre 1969, è un procuratore sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Ha quattro fratelli, di cui tre calciatori: Ariel, Rolando e Mauro, quest’ultimo ex Lazio e Inter di cui Sergio oggi è procuratore. Da giocatore veniva soprannominato El Raton (il topo, in spagnolo) per la sua scaltrezza. Fu preso di mira dalla Gialappa’s per le sue prestazioni in campo; inoltre fu ...

L’Uomo del Giorno : Giuseppe Scienza - un’esperienza positiva alla Reggina : Giuseppe Scienza è nato a Domodossola, il 14 ottobre 1966, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Monopoli. Una volta lasciato il calcio giocato ha allenato le formazioni giovanili di Pro Patria, Novara e Torino; nel 2009 riceve il suo primo incarico da tecnico di prima squadra, firmando un contratto con il Legnano, militante nel girone A della Lega Pro Seconda Divisione. Sotto la sua guida la ...

L’Uomo del Giorno : Leonardo Morosini - centrocampista scuola Inter : Leonardo Morosini è nato a Ponte San Pietro, il 13 ottobre 1995, è un calciatore italiano, centrocampista Brescia. Inizia a giocare a calcio negli esordienti dell’Inter, poi gioca mezza stagione nei Giovanissimi dell’AlbinoLeffe; passa nelle giovanili nel Brescia, dove, dopo essere stato inserito in prima squadra dall’allenatore delle rondinelle Ivo Iaconi, debutta il 10 maggio 2014 allo Stadio Oreste Granillo contro la ...

L’Uomo del Giorno : Antonio Di Natale - bandiera dell’Empoli e dell’Udinese : Antonio Di Natale, noto anche come Totò è nato a Napoli, il 13 ottobre 1977, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vice campione d’Europa con la Nazionale italiana a Euro 2012. Attualmente è collaboratore tecnico di Pasquale Marino allo Spezia. È annoverato tra i più prolifici attaccanti della storia del calcio italiano, essendo il sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A con 209 gol. Ha vinto per 2 stagioni ...

Serie B - riecco Walter Zenga : L’Uomo ragno nuovo allenatore del Venezia : Walter Zenga ripartirà dalla Serie B. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, e come confermato dallo stesso diretto interessato sul proprio account instagram, “l’uomo ragno” ripartirà dal Venezia dopo l’esonero di Vecchi. Per l’ex portiere nerazzurro via ad una nuova avventura e ad una nuova sfida italiana. Zenga-Venezia: attesa solo l’ufficialità Manca solo l’ufficialità per […] L'articolo ...

L’Uomo del Giorno : Nicolas Viola - centrocampista cresciuto nella Reggina : Benito Nicolas Viola è nato ad Oppido Mamertina, il 12 ottobre 1989, è un calciatore italiano, centrocampista del Benevento. Anche suo fratello minore Alessio è un calciatore, di ruolo attaccante. cresciuto nella Reggina, è stato capitano della Primavera con cui, nel campionato 2006-2007, ha segnato 10 gol, tra cui uno al Milan nei quarti di finale della Final-Eight dello stesso campionato. Dopo aver partecipato anche a due edizioni del ...

L’Uomo del Giorno : Cristhian Stuani - esperienza in Italia con la Reggina : Cristhian Stuani è nato a Tala, il 12 ottobre 1986, è un calciatore uruguaiano, con passaporto Italiano, attaccante o ala del Girona e della nazionale uruguaiana. Comincia la sua carriera in patria nel Danubio di Montevideo. Nella stagione 2006-2007 è in prestito al Bella Vista, e segna 16 gol in 20 partite in prima divisione. Nel campionato di Apertura della stagione 2007-2008, tornato al Danubio dal prestito, sigla 19 reti in 14 partite, ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI/ “Rinuncio al sogno della famiglia per L’Uomo che amo” : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI: scoppia l'amore nella coppia. "Rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo" (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:18:00 GMT)

L’Uomo del Giorno : Giorgio Morini - ottima esperienze con la Roma ed il Milan : Giorgio Morini è nato a Carrara, il 11 ottobre 1947, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, ex centrocampista. Campione d’Italia con il Milan nella stagione 1978-1979, è stato in seguito coinvolto nello scandalo del calcio italiano del 1980, per cui ebbe una squalifica di dieci mesi. Nel 1975 ha disputato 3 gare in nazionale, con la cui maglia ha debuttato a Roma il 19 aprile nella sfida contro la Polonia (0-0) valida ...

L’Uomo del Giorno : Davide Succi - attaccante giramondo con esperienze a Malta e India : Davide Succi è nato a Bologna l’11 ottobre 1981, è un calciatore italiano, attaccante attualmente svincolato. Cresciuto nel quartiere San Donato, muove i primi passi nel Fosso Ghiaia. La sua carriera di calciatore professionista, dopo il passaggio a San Lazzaro, inizia nella stagione 1997-1998 quando viene ingaggiato dall’Iperzola (l’attuale Boca San Lazzaro) in Serie C2. Notato dai dirigenti del Milan, l’anno seguente ...

Come si è evoluto L’Uomo sulla Terra? Il clima per la prima volta al centro dello sviluppo della specie umana : I cambiamenti climatici influenzano sensibilmente il nostro pianeta, e gli scienziati studiano sempre più nel dettaglio gli effetti del clima sugli ecosistemi terrestri. Eppure fino ad oggi il meteo non era mai stato considerato Come fattore rilevante rispetto allo sviluppo stesso della nostra specie: le teorie alla base dell’evoluzionismo si fondano per lo più sui fattori biologici, molto meno su quelli ambientali. Ora – riporta Global ...