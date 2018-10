Luigi Di Maio | «Il 47% del reddito di cittadinanza andrà al centro-nord»

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

M5s - Giovanni Tria furioso con Luigi Di Maio. Lo sfogo rubato al ministro : 'Ne ho sentite abbastanza' : I retroscena di questi giorni ritraggono un Giovanni Tria 'amareggiato', come da tradizione delle ultime settimane. Il Corriere della Sera riferisce che la sua 'voglia di dimettersi non si sia placata,...

Alitalia - Luigi Di Maio sfida Giovanni Tria : 'Se non accetta il progetto può lasciare il posto a un altro' : Giovanni Tria spiega ai pochi ministri istituzionali con cui si confronta ancora, che si sente 'stanco, provato e soprattutto delegittimato '. Un preludio alle dimissioni ? Sembrerebbe di sì - spiega ...

Nando Pagnoncelli - il sondaggio che fa tremare Matteo Salvini e Luigi Di Maio : gli italiani vogliono l'euro : Opinioni, continua il sondaggista, che 'risultano chiaramente influenzate dall'appartenenza politica - gli elettori della maggioranza sono in larga misura refrattari alle preoccupazioni europee, ...

Luigi Di Maio deve risparmiare : taglia i soldi alla Difesa e liquida la ministra Elisabetta Trenta : Luigi Di Maio sarebbe pronto a mettere le mani sul governo, in particolare sulla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . Al vicepremier - spiega Il Giornale - non sarebbero andate giù alcune ...

M5s - la rivolta contro Luigi Di Maio : un guaio enorme - chi lo scarica : ' Luigi Di Maio conduce campagne ansiogene contro chiunque sia contrario alla manovra', esprime così il suo disagio, a La Stampa , Emilio Carelli . L'ex direttore di Sky Tg24 non sembra essere l'unico ...

Alitalia - Luigi Di Maio sospetta di Giovanni Tria : 'Dietro al suo no - ci sarebbe Claudia Bugno' : Tria, di tutta risposta, ha reagito alla proposta così: 'Delle cose che fa il Tesoro deve parlare il ministro dell'Economia'. Ma per i 5 Stelle dietro all'irritazione del ministro ci sarebbe un'altra ...

Rc auto - Luigi Di Maio : 'Tariffe indecenti in alcune zone - dobbiamo abbassarle' (Video) : Su Facebook Luigi Di Maio ha rivelato che fra le intenzioni del Governo c'è quella di contenere i costi per l'assicurazione dell'auto. Secondo il ministro dello Sviluppo i costi in certe parti d'Italia sono indecenti: infatti, nel suo discorso social, il vicepremier ha parlato oltre ai prezzi esosi anche dell'uso sempre più frequente di targhe provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania, pratica molto utilizzata anche da italiani che cercano cosi ...

Luigi Di Maio sulle RC Auto - basta a prezzi altissimi in alcune zone d’Italia - stop a targhe straniere : Luigi Di Maio ha rivelato che fra le intenzioni del Governo c’è quella di contenere i costi per l’assicurazione dell’Auto. Luigi Di Maio ministro dello Sviluppo i costi in certe parti d’Italia sono indecenti: infatti, nel suo discorso social, il vicepremier ha parlato oltre ai prezzi esosi anche dell’uso sempre più frequente di targhe provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania, pratica molto utilizzata anche da ...

Vittorio Feltri : 'Perché Matteo Salvini è condannato a restare con Luigi Di Maio' : Salvini, che non è un micco, in pochi mesi ha raddoppiato i consensi grazie alla propria politica sulla immigrazione, che trova l'appoggio totale del popolo. Chi interpreta il pensiero e le angosce ...

Alitalia - Luigi Di Maio : 'Il rilancio è nel contratto di governo' : Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook dopo il botta e il risposta con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla partecipazione del Mef. "Tradire il contratto vorrebbe dire ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : i sondaggi - le piazze e golpe finanziario. Il governo può cadere davvero : C'è un elemento di preoccupazione in più, per il governo, in questi giorni di caos-manovra in attesa dei giudizi che arriveranno dalla Commissione europea prima e dalle agenzie di rating poi. Riguarda ...

Sergio Mattarella - la lezione a Luigi Di Maio dopo la fesseria su Bankitalia : Sergio Mattarella sgancia un siluro contro i grillini. Il presidente della Repubblica, infatti, ha sottolineato come le autorità indipendenti prescindono dalle scelte politiche 'a garanzia di tutti'. ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena di Augusto Minzolini : 'Sono dei kamikaze - lo sfogo di Giorgetti' : ... esprime il senso di stupore misto a terrore che i tradizionali attori della politica italiana , Forza Italia, Pd, ma anche il presidente Sergio Mattarella , provano di fronte allo schema o-la-va-o-...