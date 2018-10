L'oscuro passato del portiere che infranse i sogni della Roma nel 1984 : Chi sia Bruce David Grobbelaar i tifosi Romanisti se lo ricordano molto bene: è la finale di Coppa dei Campioni del 1984 e la Roma gioca proprio tra le mura amiche dell’Olimpico contro gli inglesi del Liverpool. I tempi regolamentari finiscono 1-1 e per la prima volta il trofeo per club più prestigioso verrà assegnato ai calci di rigore. In porta nel Liverpool gioca proprio lui, Grobbelaar, portiere che viene dallo ...

Una Vita puntate novembre : Jaime resta invalido - Simon indaga sul passato oscuro di Adela : Una Vita: le anticipazioni di novembre promettono puntate al cardiopalma. La morte di Cayetana portera' con sé diversi misteri, in primis la scomparsa del suo cadavere. Un dettaglio importante, visto che lascia aperta la possibilita' che la dark lady possa essersi salvata in qualche modo. A condividere gli ultimi momenti della sua Vita ci sara' suo padre, Jaime Alday che, a causa dell'incendio che divorera' l'abitazione, rimarra' invalido. Dopo ...