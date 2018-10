L' oscuro passato del portiere che infranse i sogni della Roma nel 1982 

agi

(Di domenica 14 ottobre 2018) Chi sia Bruce David Grobbelaar i tifosinisti se lo ricordano molto bene: è la finale di Coppa dei Campioni del 1984 e lagioca proprio tra le mura amiche dell’Olimpico contro gli inglesi del Liverpool. I tempi regolamentari finiscono 1-1 e per la prima volta il trofeo per club più prestigioso verrà assegnato ai calci di rigore. In porta nel Liverpool gioca proprio lui, Grobbelaar,che viene dallo Zimbabwe, ma è bianco (cosa che in patria a inizio carriera non gli ha affatto reso la vita facile) e lo show che metterà in scena durante la famigerata lotteria dei rigori entrerà nella storia del calcio, sicuramenteno: strizza l’occhio ai fotografi dietro la porta, addenta le intelaiaturerete come se fossero spaghetti e quando davanti a lui si presentano Bruno Conti e Ciccio Graziani mette in scena sulla ...