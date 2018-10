Lorenzo Fontana | Con l' immigrazione si diluiscono le identità

huffingtonpost

(Di domenica 14 ottobre 2018) "Quando dici che bisognerebbe aiutare i nostri giovani ad avere più figli ti danno del fascista. Ci sono parti politiche che dicono: cerchiamo di aiutare i giovani e le coppie ad avere un lavoro stabile e una casa con politiche per la natalità. Poi ci sono altri che dicono 'avanti con l''. Ma nessuno di questi ultimi si è reso conto che con l'sile identità e l'omologazione avanza". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità,, parlando alla Scuola di formazione politica della Lega."La battaglia che bisogna fare è questa - ha aggiunto- e sarà una battaglia dove i mass media saranno fortemente contrari, visto che ci sono molti interessi in gioco. Ci massacreranno, lo hanno fatto con me, lo fanno con Matteo (Salvini, ndr) ma sarà una battaglia per il futuro, non ...