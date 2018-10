L' Olimpia dei record incanta Trento | fenomeni diventati miti

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : scattata la fase a gironi dei due tornei. I risultati della prima giornata : Scattato il torneo di Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini doppio successo per Argentina e Francia, mentre il Giappone si ferma ad ...

Olimpiadi giovanili : Casadei oro per l'Italia nel salto a ostacoli : Nuova medaglia d'oro dell'Italia in apertura della settima giornata di gare ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Giacomo Casadei, in sella a Darna Z, ha vinto il jump off di salto ostacoli ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 13 ottobre. Trionfo per Giacomo Casadei nell'equitazione! Giorgia Villa insegue un ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , sabato 13 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

Equitazione - Olimpiadi Giovanili 2018 : strepitoso Giacomo Casadei! L’azzurro è ORO nel salto ostacoli a Buenos Aires : Grandi notizie per l’Italia nella gara del salto ostacoli di Equitazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Giacomo Casadei, in sella a Darna Z, ha vinto infatti il jump-off davanti al cavaliere degli Emirati Arabi, Omar Almarzooqi, e a quello dell’Honduras Pedro Espinosa. Una prova sontuosa quella di Casadei che ha confermato il grande feeling che si era evidenziato nel corso della prova a squadre con il Team ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : i risultati della settima giornata. Quasi completo il quadro dei quarti - domani l’Italia maschile : La settima giornata del torneo di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires testimonia l’oramai prossima fine dei giochi per quanto riguarda i gironi eliminatori. Vediamo la situazione nelle competizioni maschile e femminile: tra gli uomini, il girone A ha qualificato ai quarti di finale Slovenia e Georgia, il girone B Ucraina e Brasile, il girone C Argentina e Russia (fuori gli Stati Uniti). Tra le donne, invece, il girone ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon eliminato nelle batterie dei 100 stile libero : Dopo la doppietta di ieri (oro nei 50 stile e argento nei 50 dorso) Thomas Ceccon non riesce a ripetersi nelle batterie del mattino alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro non si è qualificato per le semifinali dei 100 stile libero, stabilendo solamente il diciottesimo tempo (51”42). Il miglior crono è stato quello del coreano Lee Yooyeon con 50”11 davanti al polacco Jakub Kraska (50”17) e ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon campione olimpico dei 50 stile libero! : Il programma serale del Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires si apre nel migliore dei modi possibili per l’Italia. Thomas Ceccon è il nuovo campione olimpico dei 50 stile libero, dopo aver chiuso al primo posto la finale della gara più veloce in piscina. Una medaglia d’oro straordinaria per il nuotatore azzurro ed è anche il terzo oro della manifestazione per l’Italia. Dopo il tuffon Ceccon ha cominciato ...

Olimpiadi 2026 - spostata a Losanna la Sessione del Cio in cui verrà annunciata la sede dei Giochi : La carta olimpica vieta a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi, dunque la sede dell’incontro è stata trasferita da Milano a Losanna Sarà Losanna ad ospitare la prossima Sessione del Cio, inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019, nel corso della quale sarà annunciata la sede delle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires. Sarà ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giulia Imperio commette tre nulli ed è ultima - Hernandez Vieyra e Jeremy vincono i titoli dei -48 kg e -62 kg : Giornata da dimenticare al più presto per Giulia Imperio, autrice di una pessima prestazione nella categoria 48 kg femminile del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. La giovane azzurra ha chiuso la gara in settima ed ultima posizione collezionando tre strappi nulli a quota 67 chilogrammi e terminando così anzitempo la sua prova. La misura non avrebbe comunque consentito alla sollevatrice azzurra di ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon in finale nei 200 misti - bene Burdisso nelle batterie dei 100 farfalla : Seconda giornata di batterie nell’impianto argentino di Buenos Aires dedicato alle gare del Nuoto in piscina in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Andiamo a raccontarvi cosa le heat mattutine sudamericane hanno riservato in chiave italiana. Nei 200 misti uomini Thomas Ceccon ha staccato il biglietto per la finale. Il classe 2001 vicentino, non impressionando più di tanto ad onor del vero, ha siglato il settimo crono complessivo ...

Olimpiadi : una «Nuvola» per l'hockey costruita sul parquet dei miti : A ripercorrerne l'ultimo decennio di , non, vita, la «Nuvola» che si scorge ormai da tempo su piazza Stuparich potrebbe essere facilmente scambiata per quella di fantozziana memoria. Come se lo ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi : Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di ...

Scacchi - partono oggi le Olimpiadi scacchistiche 2018 in Georgia. Un po’ di storia - di analisi dei favoriti e d’Italia : Batumi, in Georgia, organizza quest’anno le Olimpiadi Scacchistiche 2018, giunte alla loro edizione numero 43. L’evento, a cadenza biennale, riunisce praticamente tutto il meglio degli Scacchi mondiali in un unico luogo. Si disputano il torneo Open e il torneo femminile, entrambi all’interno della stessa sala di gioco. Le Olimpiadi Scacchistiche sono nate nel 1927, anche se vi sono state due edizioni-prodromo nel 1924 e 1926. ...

Olimpiadi 2026 - la delusione dei torinesi : 'Abbiamo perso tutti' : I torinesi ci contavano. Speravano nell'invasione pacifica di delegazioni e tifosi da ogni parte del mondo. «Per noi sarebbe stata un'opportunità fantastica» dice Magdy Sayed, 66 anni, italo-egiziano ...