Lodi | stop raccolta fondi per immigrati

(Di domenica 14 ottobre 2018) ANSA, -, 14 OTT - Il coordinamento 'Uguali Doveri', nato per protestare contro il nuovo regolamento comunale diche impone agli extracomunitari di produrre un certificato per far accedere i ...