Lodi | gli echi della battaglia sulle mense

Mensa negata ai bimbi stranieri a Lodi - interviene il ministro Bussetti : coniugare diritti con doveri delle famiglie : "Sono certo che si troveranno le giuste soluzioni che tengano insieme i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie di rispettare le modalità di accesso ai servizi". Lo ha detto il ministro dell'...

Lodi - BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA/ Sindaca leghista : scuolabus e pranzo solo per i figli di italiani : LODI, BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Come ha fatto il comune di Lodi a vietare la mensa scolastica ai figli degli immigrati : Vuoi la mensa scolastica per tuo figlio? Vai in Senegal e torna con in mano il certificato che comprovi le tue eventuali proprietà immobiliari nel suddetto Senegal, magari rilasciato dal catasto di Manda (centro ai confini con il Gambia così sperduto che nemmeno Wikipedia ha una voce dedicata). E che sia dotato di traduzione ufficiale in italiano, con tanto di bollo. Sennò niente mensa e nemmeno niente pulmino che te lo ...

Lodi - niente mensa per i figli di oltre 300 famiglie extracomunitarie : polemica contro la sindaca leghista : polemica sul caso delle mense scolastiche di Lodi precluse a oltre 300 famiglie extracomunitarie. Il fatto nasce con il nuovo regolamento, approvato dal Comune a guida Lega, che disciplina i servizi scolastici come mensa e scuolabus. Chi vuole accedere alle agevolazioni tariffarie, infatti, deve presentare la documentazione Isee. Il problema, però, è che agli stranieri viene richiesto in aggiunta un documento del proprio paese ...

Lodi - accesso all'asilo nido diversificato per gli stranieri : Striscia la Notizia " si reca a Lodi dove l'accesso all' asilo nido non è uguale per tutti. Per la legge italiana i cittadini che vogliono richiedere determinate prestazioni sociali, come lo scuolabus,...

Lodi - mense e scuolabus inaccessibili per gli stranieri : scatta la raccolta fondi : L'iniziativa del neonato "Coordinamento Uguali Doveri" contro le modifiche al regolamento comunale introdotte dalla giunta leghista: soldi per aiutare le famiglie in difficoltà

Lodi - gli hacker difendono gli stranieri esclusi dalle agevolazioni a scuola : un attacco oscura il sito della Provincia : L'azione del gruppo vicino ad Anonymous contro la sindaca leghista: "Razzista, se la prende con i bambini"

Lodi : servizi scolastici agevolati inaccessibili per gli stranieri : I documenti chiesti dal Comune per provare lo stato di bisogno per acceder a mensa e pullman non si riescono a reperire nei Paesi d'origine -

Lodi - agevolazioni per mensa e scuolabus : per gli alunni stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Lodi - si aggira con la maglietta di Hitler : fermato dalla Digos : Un uomo, che indossava una maglietta raffigurante Adolf Hitler, è stato fermato da alcuni agenti della Digos a Lodi, presso corso Roma, durante la mattinata di oggi. Il protagonista di questa storia avrebbe anche ammesso, senza troppe remore, di essere un simpatizzante neofascista.Come raccontato da Dagospia, che ha ripreso qui un articolo de IlGiorno, il cinquantacinquenne ha dichiarato di aver acquistato la maglietta in questione a Predappio, ...

Lodi - 63enne gira per strada con maglietta di Hitler - fermato dalla Digos : Se fosse stata approvata la Legge Fiano sarebbe stato denunciato per 'apologia di nazismo' l'attempato fan di Adolf Hitler che martedì mattina alle 10 è stato scoperto a girare per piazza della ...

