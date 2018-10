Lodi | figli di genitori stranieri esclusi da mensa e scuolabus Di Maio su Fb

Lodi - BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA/ Sindaca leghista : scuolabus e pranzo solo per i figli di italiani : LODI, BAMBINI STRANIERI ESCLUSI DALLA MENSA: niente scuolabus e pranzo con i compagni italiani. A meno di portare una documentazione che attesta la povertà, che a quanto pare non va mai bene(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:22:00 GMT)

Come ha fatto il comune di Lodi a vietare la mensa scolastica ai figli degli immigrati : Vuoi la mensa scolastica per tuo figlio? Vai in Senegal e torna con in mano il certificato che comprovi le tue eventuali proprietà immobiliari nel suddetto Senegal, magari rilasciato dal catasto di Manda (centro ai confini con il Gambia così sperduto che nemmeno Wikipedia ha una voce dedicata). E che sia dotato di traduzione ufficiale in italiano, con tanto di bollo. Sennò niente mensa e nemmeno niente pulmino che te lo ...

