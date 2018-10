ilfattoquotidiano

: Lodi, colletta per i bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica: “Raccolti 60mila euro, grazie. Stop a donazi… - fattoquotidiano : Lodi, colletta per i bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica: “Raccolti 60mila euro, grazie. Stop a donazi… - Cascavel47 : Lodi, colletta per i bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica: “Raccolti 60mila euro, grazie. Stop a donazi… - TutteLeNotizie : Lodi, colletta per i bambini stranieri esclusi dalla mensa scolastica: “Raccolti 60mila… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Da un lato, la decisione della sindaca leghista di. Dall’altra, la reazione di oltre 2mila persone che hanno deciso di coprire di tasca propria, con una donazione, i costi necessari per garantire l’accesso ai servizi scolastici ai(leggi il reportage di Davide Milosa). E hanno raccolto oltreeuro in pochi giorni. A lanciare la raccolta, il 22 settembre, era stato il Coordinamento Uguali Doveri che nel pomeriggio di domenica ha comunicato lo stop alle donazioni perché è stato raggiunto un primo obiettivo che permette di coprire i costi fino al momento in cui il Tribunale civile di Milano sarà chiamato ad esprimersi sulla delibera firmatasindaca leghista Sara Casanova. Il provvedimento costringe le famiglie straniere a presentare un documento del Paese d’origine che attesta l’assenza di proprietà e beni per evitare di pagare a ...