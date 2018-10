Lo getta in strada | il cane torna e lui lo fa sopprimere dal veterinario | condannati

Lo getta dal finestrino - cane ritrova la strada di casa. Ma l’epilogo è orribile : proprietario condannato : Giustizia è fatta per Rocky, il cane abbandonato in strada dal ‘padrone’. L’uomo aveva deciso disfarsene come un vecchio oggetto da buttare via lanciandolo in strada dal finestrino della sua auto in corsa. Il cane, con grande senso dell’orientamento, ha trovato la forza di tornare a casa. Ma lì ha trovato la morte: il padrone ha ha deciso di rivolgersi ad un veterinario per farlo sopprimere. Per questo motivo ...