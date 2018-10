L' Italia | doppio oro azzurro alle Olimpiadi giovanili

Probabili formazioni / Polonia Italia : doppio regista per Mancini? Diretta tv - orario - notizie live : Probabili formazioni Polonia Italia: Diretta tv, orario e le notizie live sugli schieramenti attesi domani in campo a Chorzow, per la sfida della Nations league 2018.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:48:00 GMT)

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia chiude ottava - doppio ko contro Venezuela : Si è chiusa con una doppia sconfitta l’esperienza della Nazionale italiana under 18 di Beach handball alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, arrivata contro la compagine del Venezuela. Sia nell’ultima gara del Consolidation Round che nella finalina per il settimo e ottavo posto, gli azzurrini hanno infatti affrontato la stessa avversaria, evidenziando una complessità inutile nella formula di un torneo a dieci ...

Il doppio volto di Roberto Fico : falco in Italia - colomba in Europa : La figura di garanzia rassicura gli elettori che il M5S non è diventato appendice di Salvini. E a Bruxelles va a smorzare i toni

Doppio appuntamento su SportItalia con il primo turno di Coppa Italia Serie C : Doppio appuntamento in diretta ed esclusiva su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per il 1° turno della Coppa Italia di Serie C. Le telecamere di SportItalia si accenderanno martedì 9 ottobre (ore 21) per Casertana-Juve Stabia e mercoledì 10 ottobre (ore 18,30) per Sambenedettese-Fano. Di seguito la programmazione SportItalia per il ...

Salto con gli sci - doppio podio per l’Italia nell’ultimo atto dell’Alpen Cup a Predazzo : Malsiner e Sieff ancora protagoniste nella seconda giornata di Alpen Cup a Predazzo Ancora un duplice podio per l’Italia al femminile nell’ultimo atto dell’Alpen Cup di Salto e combinata nordica andata in scena a Predazzo grazie all’organizzazione dell’Unione Sportiva Dolomitica. Nel Salto speciale dal trampolino Hs104 la gardenese Lara Malsiner chiude al terzo posto, così come la fiemmese Annika Sieff che conclude pure lei sul gradino più ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : giornata da dimenticare per l’Italia. Fuori Lorenzo Musetti in singolare ed Elisabetta Cocciaretto in doppio : Inizia davvero male l’esperienza dell’Italia del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi erano impegnati Lorenzo Musetti nel singolare maschile ed Elisabetta Cocciaretto nel doppio femminile ed entrambi sono stati eliminati. Domani l’azzurrino esordirà in doppio e l’azzurrina in singolare. Fa più male l’eliminazione nel torneo di singolare maschile di Lorenzo Musetti, numero quattro del seeding, che ha ...

Def - i pericoli di un doppio downgrade dell'Italia : di Vittoria Vimercati Lo spread che aumenta in modo esponenziale e una platea di compratori del debito pubblico che cambia, da subito, in modo radicale, lasciando spazio a hedge fund e fondi ...

Ecco i convocati per il doppio impegno dell'Italia - Fuori Balotelli e Belotti. Ritorna Giovinco : Sono 28 gli azzurri convocati dal ct Roberto Mancini per il doppio impegno della Nazionale, a Genova, mercoledì, in amichevole con l'Ucraina ed in Polonia domenica 14 con in palio punti preziosi nella ...

In Italia il 31 - 8% dei giovani non lavora - il doppio della media Ue : Secondo l'Istat, l'andamento positivo dell'occupazione si distribuisce fra i lavoratori che hanno più di 25 anni, ancor di più per la fascia attinente gli over 35. Le nuove generazioni, però, continuano a rimanere al palo e il tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni si attesta al 31,8%, il doppio della media europea.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia cala il tris contro Cuba. Mazzanti sperimenta il doppio opposto : Tutto facile per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre hanno festeggiato la terza vittoria consecutiva superando con un netto 3-0 Cuba, nobile decaduta di questo sport e lontanissima parente dalla squadra che vinse due titoli iridati consecutivi negli anni ’90. I parziali: 25-11, 25-18, 25-20. La Nazionale sale così in vetta alla Pool B a punteggio pieno con 3 vittorie, 9 punti e nessun set ...

Mondiali Volley 2018 femminili – L’Italia sfida l’Azerbaigian in un doppio test match : Mondiale Volley 2018 femminile: doppio test match contro l’Azerbaigian per le azzurre In vista dell’esordio nel Campionato del Mondo femminile 2018 (29 settembre – 20 ottobre) le azzurre di Davide Mazzanti sono al lavoro a Sendai. Oltre agli allenamenti Chirichella e compagne domani e mercoledì saranno impegnate in due amichevoli contro l’Azerbaigian (Pool C del Mondiale), entrambe in programma alle ore 11.30 ...

Trial delle Nazioni - doppio quinto posto per l’Italia a Sokolov : identico risultato per uomini e donne : Buone sensazioni per l’Italia nel Trial delle Nazioni, concluso dagli azzurri in quinta posizione sia con la squadra femminile che con quella maschile La stagione del Trial internazionale è terminata oggi a Sokolov, in Repubblica Ceca, con la disputa del Trial delle Nazioni. Concluso dall’Italia in quinta posizione sia con la squadra femminile che con quella maschile. Questa edizione del Trofeo si è rivelata ben più complicata ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Gran Bretagna in tripudio - doppio oro nel completo! Italia dodicesima - pass olimpico rimandato : La Gran Bretagna fa man bassa nel completo e porta a casa due medaglie d’oro ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Rosalind Carter ha conquistato la vittoria nella prova individuale al termine di una prestazione sublime nel salto ostacoli. La britannica ha realizzato un fantastico percorso netto in sella ad Allstar B nella prova conclusiva, chiudendo la competizione con 24.6 punti negativi e cingendosi il collo con la medaglia ...