L' ira di Berlusconi | che difende i pm | | «Deriva autoritaria e Salvini sta zitto»

Berlusconi e il suo Monza senza tatuaggi : riuscirà a mantenere la sua utopia? : Tornato nel mondo del calcio un anno e mezzo dopo il suo addio al Milan (datato aprile 2017), Silvio Berlusconi sta già facendo parlare di sé. Appena acquistato il Monza, club con ambizioni già consolidate di promozione dalla Serie C, l’ex premier ha illustrato la sua utopia calcistica, che prevede un club modello, educato e un po’ all’antica: «Voglio una squadra molto giovane, di tutti italiani con ragazzi che avranno i capelli in ordine, non ...

Silvio Berlusconi - la voce clamorosa sul suo nuovo Monza : come riuscirà a portare Kakà : Il nuovo Monza dell'era Berlusconi comincia a prendere forma, a cominciare dai sogni di mercato che adesso possono puntare a nomi dell'Empireo del calcio internazionale, come quello di Ricardo Kakà. ...

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Centrodestra, Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie, possibili frizioni tra Lega e Forza Italia, mentre c'è da registrare l'ira del M5s per vertice di Arcore

Vertice Lega-Fi ad Arcore - ira M5S 'Berlusconi non metterà mai le mani sulla Rai' : Il malumore era nell'aria già prima del Vertice di Arcore . E ora diventa irritazione esplicita. Fatta filtrare dai vertici del Movimento attraverso l'Adnkronos. 'Irritazione - si spiega - per il ...

M5S - l'ira dei falchi dopo l'incontro Berlusconi-Salvini : 'Quei due sono d'accordo' : L'ordine di scuderia era di non proferire parola in merito. Ma, come rivela il Corsera , l'i ncontro di ieri tra Berlusconi e Salvini ha suscitato più di un rancore all'interno del Movimento 5 Stelle ,...

Berlusconi vede Salvini. euro E scatta l'ira dei 5Stelle : Ieri sera, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati ad Arcore . Ma il loro faccia a faccia non è stato gradito da tutti, anzi: al Movimento 5 Stelle non è piaciuto proprio.'Stiamo ancora ...

"Silvio Berlusconi colpito da ictus": Forza Italia - "fake news"/ Licia Ronzulli: "lui ci seppellirà tutti"

Silvio Berlusconi ritira il ricorso alla Corte europea contro la legge Severino : inutile e rischioso : Silvio Berlusconi ha ordinato ai suoi avvocati di rinunciare al ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la legge Severino che nel novembre 2013 gli è costata la decadenza da senatore. ...

Il 'fattore Berlusconi' vale il 5 per cento. Le cifre che girano ad Arcore : Durante il pranzo ad Arcore con i suoi fedelissimi Silvio Berlusconi ha affrontato anche il tema delle elezioni regionali che si terranno in autunno in Abruzzo e Basilicata.

BERLUSCONI: "FORZA ITALIA IN SALUTE: GOVERNO M5S-LEGA FINIRÀ PRESTO"/ Il Cav smentisce indiscrezioni di Libero: "GOVERNO M5S-LEGA FINIRÀ presto". Ultime notizie, il leader di Forza ITALIA rilancia: "Ritorni il Centrodestra, no ad alleanze con il Pd".