Liam Gallagher | il cantante degli Oasis indagato per aggressione

Liam Gallagher filmato mentre afferra per la gola la fidanzata. La polizia lo interroga : “What’s the story, Liam?“, titola il Sun, facendo il verso al celebre pezzo Morning Glory. Il tabloid inglese ha pubblicato alcune immagini in cui Gallagher spintona e afferra per la gola la fidanzata Debbie Gwyther, 36 anni, lungo un corridoio del Chiltern Firehouse, locale londinese molto frequentato dai vip. La Gwyther – ex assistente personale della star 46enne – non ha sporto denuncia, sostenendo che si ...

Sospetta aggressione alla fidanzata da parte di Liam Gallagher in un video. Lui si difende : "Mai alzato le mani" : Liam Gallagher, ex Oasis, finisce nel mirino di Scotland Yard per Sospetta aggressione contro la fidanzata Debbie Gwyther. Lo riferiscono fonti di polizia citate dalla Bbc, dopo che il Sun aveva pubblicato online un video che riprendeva la scena di un apparente alterco violento scatenato dal cantante nei confronti della donna.Al momento Scotland Yard precisa che a Gallagher non sono state mosse accuse specifiche, pur essendo stato interrogato e ...

Le confessioni (hot) di Lily Allen : «Il sesso in aereo con Liam Gallagher» : Lily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily AllenLily Allen continua a far parlare. La 33enne inglese, che si esibirà a Milano il prossimo 2 dicembre, sta per rendere pubblico il suo primo memoir autobiografico My Thoughts Exactly che promette di rivelare verità «inquietanti e brutali». E il Sun in attesa dell’uscita, dà un assaggio di quel che sarà. La cantante, come riporta il tabloid britannico, nel libro ammette uno dei ...

Lily Allen - Liam Gallagher e gli altri famosi che fanno sesso in aereo : Come si entra nell'High-Mile ClubCome si entra nell'High-Mile ClubCome si entra nell'High-Mile ClubCome si entra nell'High-Mile ClubFinalmente un club «democratico», per far parte del quale non serve essere ricchi e famosi anche se certo, bisogna essere pronti all’evenienza di essere deninciati per atti osceni. È l’«Mile High Club», il club di chi ha avuto un rapporto sessuale a 1 miglio di altezza dal suolo (5,280 piedi o 1,600 ...

Lily Allen confessa : 'ho fatto sesso con Liam Gallagher - stuprata da un discografico' : 33 anni all'anagrafe, Lily Allen ha scritto un'autobiografia che neanche uscita ha già iniziato a far clamore. My Thoughts Exactly il titolo, con la cantante che ha raccontato alcuni piccanti aneddoti legati alla sua vita sessuale. Nel 2009, ad esempio, la Allen ha confessato di essersi «intrattenuta» con Liam Gallagher nel bagno di un aereo, per poi essersi spostati in una camera d’albergo in Giappone. fatto di non poco conto, all'epoca ...

Liam Gallagher ha dedicato la bellissima “Live Forever” a Mac Miller : <3 The post Liam Gallagher ha dedicato la bellissima “Live Forever” a Mac Miller appeared first on News Mtv Italia.