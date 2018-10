L’ex arbitro Collina boccia la Var a chiamata

Serie A - L’ex arbitro De Marco : “Per il Var ci vorranno alcuni anni” : Andrea De Marco, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio RMC sport in merito all’ultima giornata di Serie A. De Marco ha inizialmente parlato di Spal-Inter e della direzione di gara di Maresca: “Ha valutato bene per quanto riguarda la decisione del calcio di rigore, ma non ha brillato in altre situazioni. Si […] L'articolo Serie A, l’ex arbitro De Marco: “Per il Var ci vorranno alcuni ...

Var - le parole delL’ex Ct Lippi : “Se deve valutare l’arbitro - lo strumento è inutile” : Impegnato a Pisa per il Festival Internazionale della Robotica, l’ex commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippi, si è pronunciato sull’utilizzo del Var, strumento importantissimo ma ancora non utilizzato al meglio: “C’è anche in Cina, è stato utilizzato ai mondiali. Non capisco perché non venga impiegato in Europa. Tuttavia il Var non è ancora utilizzato nella maniera giusta: se c’è uno strumento che ...

Lutto nel mondo del calcio - è morto L’ex arbitro Luigi Agnolin : Il mondo del calcio piange Luigi Agnolin, ex arbitro scomparso questa mattina all’età di 75 anni. Senza dubbio uno dei fischietti più famosi in Italia nel corso degli anni ’80, durante i quali non mancano gli aneddoti relativi al suo modo di relazionarsi con i giocatori. SCARICA GRATIS L’APP DI calcioWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU calcioWEBL'articolo Lutto nel mondo del calcio, è ...