Le pensioni che verranno | nuovi tagli agli assegni | ecco cosa cambia

pensioni - il governo vuole tagliare anche quelle da 3.500 euro : Il taglio alle Pensioni d'oro cambia forma: non solo perché potrebbe essere inserito nel decreto fiscale di lunedì (quindi entrerebbe subito in vigore), ma anche perché il taglio potrebbe riguardare chi percepisce un assegno previdenziale superiore ai 3.500 euro mensili, e non più 4.500 come inizialmente previsto.Continua a leggere

Le pensioni che verranno : annunciati nuovi tagli agli assegni - cosa cambia : Il cantiere pensioni del governo resta aperto: nuove "finestre" in uscita - con rinvio dell'operatività della quota 100 - e...

pensioni e quota 100 - perché fanno aumentare il debito pubblico : Il presidente dell'Inps stima un onere di 100 miliardi di euro per le casse dello Stato con l'abbassamento a 62 anni dell'età di uscita dal lavoro

pensioni - 100 miliardi di debito con quota 100? Boeri non dice come sono calcolati : “Aspettate le relazioni tecniche” : come sono stati calcolati i “100 miliardi di debito Pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future” lo si saprà solo quando verrà pubblicata la legge di Bilancio per il 2019 completa di relazione tecnica. Giovedì il vicepremier Matteo Salvini e i deputati del Movimento 5 Stelle hanno attaccato il presidente Inps Tito Boeri per aver criticato l’intenzione del governo di introdurre “quota 100” per andare ...

pensioni - Salvini : ‘Si va dritto con le modifiche alla Fornero’ : Ancora in primo piano nel dibattito politico ed economico il capitolo della nuova manovra relativo alla riforma delle Pensioni. In Europa guardano in questi giorni con grande attenzione alla legge di Bilancio 2019 che sta predisponendo il Governo Conte e che sara' varata dal Consiglio dei Ministri lunedì prossimo. Le modifiche alla legge Fornero, che ancora oggi rappresenta una garanzia per i conti pubblici ma che continua ad avere effetti ...

pensioni - perché "Quota 100" rischia di penalizzare soprattutto le donne : Le prossime mosse del governo sul fronte Pensioni potrebbero penalizzare fortemente le donne: lo sostengono il presidente...

pensioni - Boeri : “Quota 100? Operazione che premia uomini con reddito medio-alto e che penalizza le donne” : Quota 100? Per il presidente dell’Inps Tito Boeri farà “crescere il debito Pensionistico nell’ordine di 100 miliardi“. L’allarme è stato lanciato nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Secondo Boeri, ci sarebbero forti rischi per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Ma non solo. Boeri si dice preoccupato anche per l’ipotesi di condono contributivo: “Il rischio – avverte – è quello di ...

pensioni - perché con la quota 100 a rimetterci saranno le donne e i giovani : Con l'introduzione della quota 100 in tema di Pensioni a rimetterci potrebbero essere le donne e i giovani. Questa è la posizione dell'Inps e del suo presidente Tito Boeri, secondo cui con quota 100 potrebbero ritirarsi prima dal mondo del lavoro soprattutto uomini e dipendenti pubblici, mentre la misura potrebbe "minare la solidità del sistema previdenziale italiano".Continua a leggere

Riforma pensioni 2018/ Rinvio di qualche mese per Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Rinvio di qualche mese per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali, con le scelte del Governo. L’entrata in vigore della Riforma delle pensioni con Quota 100 che il Governo intende varare potrebbe slittare di qualche mese. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il Quirinale ritiene che la manovra debba “cambiare, soprattutto in uno dei suoi asset fondamentali: ...

RIFORMA pensioni 2018/ Quota 41 - i lavoratori precoci : falso dire che costa troppo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 ottobre. Quota 41, i lavoratori precoci: falso dire che costa troppo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 05:58:00 GMT)

pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...

pensioni - stranieri necessari ma non basta : il rapporto che smonta molti luoghi comuni : Tra soli 30 anni la richiesta di welfare aumenterà del 47% e dovrà essere soddisfatta da una popolazione in età lavorativa...

Def 2019 - dalle pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...

Manovra - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)