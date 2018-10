Le parole nuove e | ahimè | le parole sbagliate

MotoGp – Clima disteso in casa Yamaha : le nuove parole di Vinales sul lavoro di oggi con Forcada in Austria : Maverick Vinales sereno e sorridente nonostante una prima giornata di prove complicata al Red Bull Ring Sembra che la situazione in casa Yamaha sia un po’ più distesa dopo la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring, nonostante le evidenti difficoltà tecniche, che non hanno permesso ai due piloti Yamaha di effettuare due sessioni di prove soddisfacenti, sembra che al lato dei box di Vinales il Clima sia ...