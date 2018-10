Lazio | Luis Alberto pedala verso il recupero e punta il Parma

Lazio - Tare sui big : “Chi sbaglia paga - Luis Alberto deve riconquistare il posto” : Non è un momento semplicissimo per i big della Lazio, Luis Alberto e Milinkovic-Savic in testa, che stanno faticando ad esprimersi sui livelli della passata stagione. Su di loro si è pronunciato il ds Igli Tare, che a Repubblica ha detto: “Per Milinkovic è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno “pesante” come ...

Lazio - Tare durissimo contro Luis Alberto : “non è un giocatore intoccabile - se meriti giochi” : Il dirigente biancoceleste ha attaccato duramente lo spagnolo, sottolineando come non sia ammissibile sbagliare troppe partite di fila L’incanto della scorsa stagione sembra essere svanito, Luis Alberto non riesce più a trovare la continuità di rendimento avuta l’anno passato. Solo due gol in questo avvio, condito da numerose gare giocate al di sotto delle proprie possibilità. Alfredo Falcone/LaPresse Una situazione che non ...

Lazio-Luis Alberto - una terapia d'urto : E' d'accordo con Inzaghi per qualche giorno in più di riposo, ormai documenta quotidianamente su Instagram il suo motivo: un video dietro l'altro per far vedere al mondo che il suo malanno non è ...

Lazio - pausa nazionali : Vacanze romane per Lucas Leiva e Luis Alberto : Due giorni e mezzo di riposo. Non tantissimi, ma neppure pochi. Il tempo necessario per fare un salto in qualche capitale europea o magari per fare un veloce ritorno a casa. Per chi, come i giocatori ...

Milinkovic Savic e Luis Alberto trattenuti contro voglia : la testardaggine di Lotito rischia di costare caro alla Lazio! : La stagione della Lazio è stata caratterizzata fin qui da alti e bassi. I biancocelesti hanno 15 punti in classifica e si trovano attualmente al quarto posto. 5 le vittorie ottenute dai biancocelesti ma con prestazioni non sempre conviventi anche contro squadre sulla carta decisamente inferiori. Tre invece le sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma. A cui bisogna aggiungere la pesante batosta rimediata in Germania a Francoforte in Europa ...

Lazio - striscione contro Luis Alberto e Milinkovic-Savic : "Finti talenti a caccia di contanti" : Prima della sfida contro la Fiorentina arriva la contestazione dei tifosi verso i due centrocampisti

Lazio-Fiorentina 0-0 La Diretta C'è Caicedo con Immobile. Luis Alberto in panchina : Classifica alla mano, la partita tra Lazio e Fiorentina è da considerarsi come il big match dell'8a giornata di Serie A insieme a Napoli - Sassuolo in programma in questo primo fine settimana di ...

Che fine ha fatto Luis Jimenez? Trequartista di Inter e Lazio : Luis Jimenez è cresciuto nei vivaio di Palestino prima e Ternana poi. Nella stagione 2005-2006 ha militato nella Serie A italiana nelle file della Fiorentina, che lo aveva prelevato a gennaio in comproprietà per dalla Ternana. Con la squadra toscana esordisce nel massimo campionato il 15 gennaio 2006, in Fiorentina-Chievo (2-1) e l’8 febbraio mette a segno il suo primo gol in Serie A in Fiorentina-Inter (2-1). Tornato l’anno ...

Lazio - il rinnovo di Milinkovic e Immobile dietro la flessione di Luis Alberto? Ma spunta un altro retroscena [DETTAGLI] : Nella giornata di ieri la Lazio ha comunicato i rinnovi fino al 2023 di Immobile e Milinkovic-Savic, due calciatori che hanno contribuito all’ultima splendida stagione biancoceleste. Oggi sul sito della Gazzetta l’agente del serbo, Mateja Kezman, ha parlato con entusiasmo del rinnovo del suo assistito, anche se probabilmente si tratterà dell’ultimo campionato da tesserato della Lazio: “Milinkovic a Roma sta ...