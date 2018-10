: Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul… - Quirinale : #Quirinale, Incontro con gli #studenti : “in qualità di garante della Costituzione quanto ritiene sia difficile il… - Nemesio1945 : RT @FurlanAnnamaria: #14ottobre #giornatavittimedellavoro, #iolavorosolosicuro, Dall’inizio dell’anno tre morti al giorno sul lavoro. Fermi… -

"Il dramma delle vittime degli incidenti sul, ancora oggi ferisce la nostra società.a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà". Così il presidente della Repubblica,, nel messaggio inviato all'Anmil per la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul. "L'attenzione per ciò che può costituire pericolo per la salute del lavoratore non può mai venire meno e deve, anzi, essere oggetto di continuo aggiormento", scrive.(Di domenica 14 ottobre 2018)