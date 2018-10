Lavoro | ENEL assume 2000 nuovi dipendenti

newsinforma

(Di domenica 14 ottobre 2018)ha presentato un nuovo piano di assunzioni che mira a sostituire i 6000che andranno in pensione. Le nuove risorse dare entro il 2019 saranno circa, ci sarà una notevole riduzione del personale ma tantiposti di. Iassunti si dovranno occupare prevalentemente delle nuove tecnologie e delle energie alternative, sarà richiesta quindi una formazione tecnico-scientifica e ingegneristica. Saranno coinvolti, attraverso tirocini e stage retribuiti, anche giovani senza esperienza con contratti di sei mesi ed un anno. Le figure prescelte saranno impiegate, come i 69000che l’azienda vanta, nelle sedi presenti in oltre 30 Paesi al mondo. Va ricordato cheè la principale azienda elettrica italiana presieduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 25,5%. Come candidarsi per lavorare inTutti gli interessati ai ...