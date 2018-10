Laura Boldrini | lo schifo su Matteo Salvini | ' Ma con quale credibilità?' | senza ritegno

Scuola - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : ‘La sua credibilità? Pari a zero’ : Continua il botta e risposta tra Governo e opposizione anche per quanto concerne il mondo della Scuola. Gli organi di stampa nazionali hanno ampiamente relazionato, nelle ultime ore, in merito a quanto accaduto a Torino, durante la manifestazione di protesta organizzata nell’ambito dello sciopero degli studenti: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a dei manichini rappresentanti le figure dei due attuali vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Dopo porti e aeroporti ci chiuderà tutti in casa' : Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell'Interno in risposta alla Germania. "Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)", sbotta la ex presidente della Camera. "E poi, che farà, ci chiuderà tutti dentro casa isolandoci dal mondo?". "L'unica cosa che Salvini farebbe bene a chiudere", conclude la Boldrini, "sono i suoi ...

RIACE - MIMMO LUCANO ARRESTATO : IN 4 MILA AL CORTEO/ Ultime notizie : presente anche Laura Boldrini : RIACE, sindaco Domenico LUCANO ARRESTATO. Ultime notizie, ieri si è tenuto l'interrogatorio di garanzia, il primo cittadino calabrese si difende così "Mai sottratto un euro"(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:37:00 GMT)

Laura Boldrini a Riace : accanto a chi ha fatto molto per migranti : Riace, 6 ott., askanews, - "Sono qua perché sono cittadina onoraria di Riace dal 2013; poi perché ho visto svilupparsi questo sogno visionario di Mimmo Lucano": così Laura Boldrini, a Riace per ...

Riace - Laura Boldrini difende Mimmo Lucano e attacca - ancora - Salvini : "Pensi alla 'Ndrangheta" : Laura Boldrini scende in campo al fianco di Mimmo Lucano , il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel farlo, comunque, non si fa mancare un ennesimo attacco a ...

Erika Stefani e le ministre leghiste cancellano Laura Boldrini : Alla faccia della Boldrini perchè, spazzata via lei e spazzato via il Pd, in politica si assiste al ritorno alla tradizione. Nelle comunicazioni ufficiali, per esempio, la leghista Erika Stefani fa ...

Asia Argento - Rose McGowan si scusa/ Laura Boldrini la difende : "Jimmy Bennett è un uomo molto discutibile" : Asia Argento riceve le scuse pubbliche di Rose McGowan che fa un passo indietro con un tweet: l'attrice italiana replica e riceve il sostegno di Laura Boldrini.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Laura Boldrini difende Asia Argento : "Bennett ha portato in tribunale i propri genitori e ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura fulgida" : "Jimmy Bennett sembra una figura discutibile" dice Laura Boldrini ai microfoni di Radio2 durante il format "I lunatici". Ricostruisce la storia legale dell'attore americano che ha accusato di violenze Asia Argento, fatta di controversie e tribunali. "È stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne, ha portato in tribunale i propri genitori per chiedergli dei soldi e poi ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura ...

La bufala dei 27 uomini di scorta per l’ex presidente della Camera Laura Boldrini : "Sapete chi ha la scorta più cara al mondo? E' quella della Boldrini: 27 poliziotti, 10 Autoblu ecc. ci costa di 3 milioni €. Ma non finisce qua: scortati anche il suo amante e la figlia per un altro milione. Io sono schifato e li maledico. Non ho più parole": è la nuova bufala sull'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, diffusa ieri dall'utente Massimo De Santis su Twitter.Continua a leggere

Da Duilio Paolino l’accusa a Laura Boldrini e Alitalia - biglietto per disabili in aereo : è una bufala? : Arriva direttamente da un imprenditore, Duilio Paolino, un'accusa molto significativa nei confronti di Laura Boldrini e soprattutto verso Alitalia. Fino a prova contraria, siamo al cospetto di una bufala, come evidenziato dai colleghi di bufale.net che hanno preso spunto da un post ufficiale di questo controverso personaggio politico, ma allo stesso tempo oggi 20 settembre occorre necessariamente analizzare il fatto più in profondità. Entrambi, ...

La bufala del posto assegnato in aereo a Laura Boldrini e della lite : Un passeggero ha raccontato di essere stato spostato dalla compagnia perché il suo sedile sarebbe stato ceduto a un portatore di handicap. «Ma a sedersi è stata la deputata». Che smentisce. Un passeggero con regolare biglietto è stato cacciato dal proprio posto su un volo Alitalia per far posto, secondo la compagnia aerea, a un disabile. Peccato però che su quel posto da lui prenotato c'era seduta l'ex presidente della Camera Laura ...