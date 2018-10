agi

: ANCHE #COLDIRETTI FA LA GIRAVOLTA L’associazione degli agricoltori ha appoggiato Renzi fino alla fine (e al referen… - fattoquotidiano : ANCHE #COLDIRETTI FA LA GIRAVOLTA L’associazione degli agricoltori ha appoggiato Renzi fino alla fine (e al referen… - bambinogesu : La #storia di Alessio e di come il dolore può trasformarsi in energia --> - Agenzia_Italia : L'associazione dei partigiani ha chiesto al M5s di fermare Salvini -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Carla Nespolo, presidente dell'nazionale, lancia un appello al vicepremier Luigi Di Maio e agli eletti dei Cinque Stelle perché facciano sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti a Riace: "Non girate lo sguardo da un'altra parte. Fermate- è l'invito -. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che e' utile perseguire mafia e ndrangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano, cui esprimiamo fraterna solidarietà e vicinanza". Per l'Anpi "con l'ipotizzato spostamento di 200 migranti, il Ministro dell'internoconsuma un ulteriore atto di violenza e vendetta nei confronti dell'esperienza di riuscita ed esemplare integrazione, attuata nel Comune di Riace. ...