L’appello di Ermal Meta ai giovani | “Ci vogliono legno | siate acciaio | aprite la mente”

(Di domenica 14 ottobre 2018) "Non avere speranze per il futuro è la guerra più terribile da perdere".Quando si parla connon si parla mai esclusivamente del suo percorso artistico: la conversazione abbraccia sempre temi molto più ampi non senza riferimenti ai tempi contemporanei., ospite di Imaginaction, ripercorre - con il giornalista musicale Stefano Mannucci - gli ultimi anni della sua carriera attraverso una selezione di video ufficiali intervallati da sorprese live e continui stimoli a reagire alla situazione attuale che vive l'Italia.Ricorda con piacere il terzo posto all'Eurovision con Fabrizio Moro per la canzone Non mi avete fatto niente, vincitrice in carica del Festival di Sanremo, e non può fare a meno di sottolineare quanto quel risultato sia stato dettato dal milione di voti ricevuti al televoto più che dalle giurie dei vari Paesi che avevano collocato il pezzo ...