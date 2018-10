La truffa del falso elettricista | stacca i fili e tenta il raggiro

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il direttore dopo l’indagine per riciclaggio - truffa e peculato : Papa Francesco ha licenziato il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...

Napoli - la truffa del cieco col motorino : controlli flop - così è possibile farla franca : Che siano ciechi assoluti o gravi ipovedenti per accedere ai benefici e ai sostegni previsti dallo Stato le persone che non godono del bene della vista devono sempre passare dallo studio di un...

La truffa dei contatori del gas : la prova da fare per verificare il corretto funzionamento : La truffa dei contatori del gas che registrano consumi anche quando non ci sono, scoperta dalle Iene [VIDEO]e portata a conoscenza dell’opinione pubblica con la trasmissione dello scorso 7 ottobre, continua a suscitare polemiche e discussioni. Secondo quanto portato alla luce dalla trasmissione di Mediaset, infatti, i contatori del gas di nuova generazione presenterebbero un grave difetto di funzionamento che comporta il continuo addebito di ...

Padova : truffa della legna da ardere - prezzi gonfiati e pesate fasulle : Trenta quintali di legna pagati come fossero 50, 60 o addirittura 90. La truffa della legna da ardere, scoperta da Moreno Morello a Padova , è una pratica diffusa in tutta Italia. Sono in moltissimi i ...

Contatori del gas difettosi : la truffa denunciata da 'Le Iene' : I nuovi Contatori del gas [VIDEO] sotto il mirino de 'Le Iene'. Durante la puntata dello scorso 7 ottobre, il programma di Italia1 ha mandato in onda un servizio che dimostrava il funzionamento non idoneo dei Contatori del gas, smascherando quella che sembra essere una vera e propria truffa ai danni dei consumatori italiani. Il numero delle utenze coinvolte dal problema non è al momento ben preciso ma potrebbe, in linea teorica, coinvolgere ...

La grande truffa del Salvini moderato : Ma tu pensa, chi lo avrebbe mai detto? All'interno della grande farsa del governo del cambiamento, che solo sulla base delle sue promesse ha portato i rendimenti dei titoli di stato a due anni sugli ...

La truffa del contatore del gas : smascherato un difetto tecnologico : S’infiamma la polemica sull’involontaria truffa del contatore del gas, che sarebbe causata da un difetto tecnologico che, potenzialmente, potrebbe coinvolgerebbe milioni di famiglie italiane. La trasmissione Le Iene, in onda su Mediaset, con un servizio di Matteo Viviani ha dimostrato con le proprie telecamere come molti nuovi contatori digitali del gas potrebbero continuare a segnare consumi anche se non passa un filo del prezioso minerale. Una ...

Paolo Becchi e la truffa dello spread : 'Vi spiego perché per colpa dell'euro l'Italia è nel mirino' : L' economia italiana è semplice, se scendono i valori dei titoli di Stato e lo spread sale, soffrono i bilanci delle banche, che sono piene di titoli di Stato per circa 400 miliardi,. E le banche ...

Processo Menarini - i Giudici di Appello tirano di nuovo in ballo l'ipotesi della truffa : Sette ore di udienza, dalle 9,30 alle 16,30, hanno caratterizzato l'apertura a Firenze del Processo di Appello, il cosiddetto "Processo Menarini", dal nome della storica industria farmaceutica, per la ...

[Il ritratto] Da sindaco eroe internazionale dell'accoglienza dei migranti a truffatore arrestato : il dilemma Lucano : Bronzi. Conosciuti in tutto il mondo. E migranti, integrati con un sistema da molti indicati come virtuoso e da altri attaccato come promiscuo e ambiguo. La fama di Riace, 1.726 abitanti, provincia di ...

Martina : 'Da manovra del popolo a truffa del popolo' : 'Abbiamo ministri che anziché fare i servitori dello Stato, fanno i piromani, incendiano', con queste parole il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiude la manifestazione a piazza del popolo. '...

Banche - la nuova truffa dell'Iban - rubati milioni di euro via mail : Banche ancora sotto il tiro del cybercimine con una nuova truffa via mail che minaccia i conti correnti [VIDEO]di aziende e di privati cittadini. L’allarme viene dalla Polizia Postale che sta indagando su centinaia di casi di raggiri portati a termine truccando l’Iban sul quale il malcapitato destinatario della mail truffaldina deve effettuare un pagamento. Con questo sistema, secondo gli investigatori, dall’inizio dell’anno sarebbero state ...