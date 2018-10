La tempesta Callum si indebolisce | forti venti e piogge torrenziali nel Regno Unito | 2

meteoweb.eu

: Tempesta CALLUM con forza quasi da uragano: inondazioni devastanti da record: La Gran Bretagna è stata sferzata da… - Barcellonameteo : Tempesta CALLUM con forza quasi da uragano: inondazioni devastanti da record: La Gran Bretagna è stata sferzata da… - Godsent072011 : RT @meteogiornaleit: Tempesta Callum si abbatte in Gran Bretagna. Furia distruttiva e onde gigantesche - meteogiornaleit : Tempesta Callum si abbatte in Gran Bretagna. Furia distruttiva e onde gigantesche -

(Di domenica 14 ottobre 2018) La” si sta indebolendo col passare delle ore:hanno provocato la morte di 2 persone, e numerosi danni in gran parte del. Le autorità hanno reso noto che un uomo è morto nella giornata di ieri a causa di una frana in Galles, mentre un altro è stato trascinato via dall’acqua a Brighton, in Inghilterra. Nelle fasi critiche, tra venerdì e sabato, si sono registrate raffiche fino a 113 km/h: alcuni corsi d’acqua sono esondati, e si sono registrate interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica. Il Galles è stata l’area maggiormente colpita: le autorità avevano chiesto alla popolazione di allontanarsi dalle zone allagate. Secondo le previsioni, si registreranno ancoranelle prossime ore ma la situazione è in miglioramento, soprattutto nelle zone colpite dal maltempo. L'articolo La ...