La storia di un prete omosessuale

vanityfair

: 'La confessione'. Dal 23 al 28 ottobre, a Roma va in scena la storia di un prete gay - gaseven : 'La confessione'. Dal 23 al 28 ottobre, a Roma va in scena la storia di un prete gay - gaytalia : 'La confessione'. Dal 23 al 28 ottobre, a Roma va in scena la storia di un prete gay - gayburg : 'La confessione'. Dal 23 al 28 ottobre, a Roma va in scena la storia di un prete gay -

(Di domenica 14 ottobre 2018) A 12 anni, don Mauro (il nome è di fantasia), nato in una famiglia numerosa, entra in seminario. È poco più che un bambino, ma sente la vocazione, sa di avere ricevuto la chiamata di Dio, il Padre che ama e che sarà per sempre il suo punto di riferimento. Eppure il giovanissimo aspirante sacerdote, in quegli anni, comincia a sentirsi attratto dagli altri ragazzi, scopre un orientamento sessuale ben preciso. Cerca di sopprimerlo, riesce a metterlo a tacere per tanti anni. Fino a quando la sensualità non inizia a rivendicare con prepotenza uno spazio nella vita del sacerdote. Don Mauro la accoglie, ma sente di vivere una contraddizione, che non risolverà mai. Per la prima volta, un regista, Alfredo Traversa, porta in teatro uno spettacolo che racconta la, vera, di un. Si chiama La confessione e va in scena, in prima nazionale, all’Off/Off Theatre di Roma (in ...