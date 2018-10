La start up che fa decidere ai dipendenti lo stipendio | ecco perché funziona

10 startup che promettono di cambiare la nostra spesa nei supermercati : Non c'è solo Amazon Go. Ci sono oltre 150 società che stanno lavorando a punti vendita automatizzati, senza casse o senza commessi. CBInsight ha selezionato dieci startup che , assieme a quattro ...

Wash Out - la startup che ti lava l'auto a domicilio : Cresce a Milano e Roma la startup che offre un servizio di lavaggio dell'auto o dello scooter a domicilio. Prossima fermata: Torino

Wash Out - la startup che ti lava l’auto a domicilio : Parcheggiare l’automobile sporca. Tornare e trovarla pulita. Nel mezzo, pochi clic per prenotare un autolavaggio a domicilio. Lo si può fare con l’app di Wash Out, startup fondata a Milano da tre ragazzi. Permette di concordare il servizio in modo totalmente digitale: non serve essere presenti sul posto per fornire indicazioni all’addetto alla pulizia. Serve solo registrare i dati del mezzo, che sia uno scooter, una moto o ...

Perché la disparità di genere nelle startup è un problema serio - al di là dell'etica : Le conseguenze della disparità Gran parte dell'economia della Silicon Valley si alimenta grazie ai capitali di fondatori o dipendenti-azionisti, che portano al successo la propria startup, la vendono ...

Perché a scaleup e startup italiane serve un 'piano Marshall' da 2 miliardi : Fino a giugno le scaleup hanno raccolto tanti capitali quanto quelli allocati in tutto il 2017. Ma l'Italia è ancora dietro alle potenze tech europeee

Perché a scaleup e startup italiane serve un “piano Marshall” da 2 miliardi : Foto Pixabay I numeri sono positivi. In Italia nel primo semestre del 2018 ben 23 startup sono diventate scaleup. Ovvero hanno superato la soglia del milione di euro di capitali raccolti. E l’ecosistema italiano ha attirato investimenti per 335 milioni di dollari, cifra che grosso modo corrisponde a quella raccolta nell’intero 2017. Eppure il messaggio associato a questi numeri, contenuti nel Tech scaleup Italy 2018 report realizzato ...

Riavere il classico menu di start anche su Windows 10 : Riavere il classico menu di Start anche su Windows 10 Dopo l’aggiornamento a 8/10, gli utenti potrebbero riscontrare delle difficoltà ad abituarsi al nuovo sistema dove non esiste nessun menu di avvio. Start menu 8 è in grado di aiutare gli utenti che non sono disposti a modificare i loro comportamenti e vogliono far tornare […]

Parte la campagna Kickstarter del libro "Attraverso il Moongate" che racconta la storia di Richard Garriott - Origin Systems e della serie Ultima : Partita la campagna Kickstarter del libro "Attraverso il Moongate". Scritto da Andrea Contato, si tratta di due volumi dove viene raccontata la storia di Richard Garriott, Origin Systems e della famosa serie Ultima.Il libro approfondisce anche gli altri capolavori sviluppati Origin Systems e ha come obiettivo l'esplorazione della più importante serie di giochi di ruolo di sempre."Se hai mai giocato un gioco di ruolo per computer (CRPG), è ...

Beesy - la startup che fa da commercialista digitale a partite Iva e pmi : Lavoro al computer (Pixabay) I liberi professionisti, così come le piccole medie imprese, lo sanno: poter avere una stima del proprio flusso di cassa è fondamentale per poter prendere alcune decisioni relative al periodo in cui sostenere o meno spese che si hanno in previsione. Bisogna quindi incrociare fatture emesse, controllarne la scadenza, dare un’occhiata alle tasse, sentire il commercialista e, solo dopo, decidere se è il caso di ...

Green Alley Award 2018 : tra i 6 finalisti anche una startup italiana : Il Consorzio ERP Italia, è orgoglioso di annunciare che tra i sei finalisti del Green Alley Award 2018 c’è anche una startup italiana: Ecoplasteam. Sono stati annunciati i finalisti dell’edizione 2018 del Green Alley Award – il primo premio per le startup europee che promuovono l’economia circolare, a riconoscimento delle giovani realtà dotate di un modello di business attinente all’economia circolare, al riciclo o alla ...

Porsche - Investe nella start-up WayRay e nella realtà aumentata : La Porsche ha scelto di investire nella startup svizzero WayRay che si occupa di realtà aumentata. Nello stesso round di finanziamenti dove anche la Hyundai ha voluto partecipare la Porsche si è assicurata la collaborazione di un'azienda che promette di rivoluzionare l'esperienza di guida, andando ben oltre i limiti degli attuali head-up display.realtà aumentata per guidatore e passeggero. La WayRay, con sedi in Svizzera, Cina e Stati Uniti, ...

Fintech - 10 indirizzi nel mondo dove nascono e crescono le startup che cambieranno la finanza - Economyup : "Le tecnologie guidate dalla scienza e dall'ingegneria " viene riportato sul sito hanno il potenziale per risolvere le maggiori sfide dell'umanità. Richiedono una collaborazione senza precedenti tra ...

startup - modello Macron : che cos'è - che cosa prevede e perché piace anche a Di Maio - Economyup : ... 865 milioni di euro con 215 operazioni, , seguito dai software , 589 milioni di euro raccolti con 137 operazioni, , mentre i settori della Scienza della Vita , Fintech e Tecnologie hanno raccolto ...