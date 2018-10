La sinistra francese perde la sua cattedrale in Rue Solférino

Reporter francese di sinistra viene picchiata da alcuni stranieri e diventa di destra. "Parigi è il terzo mondo" : Da una parte ci sono le persone di sinistra che mi chiamano 'razzista' perché ho usato il termine ' terzo mondo', mentre la caratteristica principale del terzo mondo è la povertà, non l'etnia, o ...

Attivista di sinistra francese pestata da nordafricani in metro : Un' Attivista di sinistra francese nonchè nota youtuber, Tatiana Ventòse, è stata picchiata selvaggiamente e senza alcun motivo da un gruppo di nordafricani mentre si trovava nella metro politana di Parigi. L'aggressione l'ha scossa talmente tanto da averle fatto rivedere radicalmente le sue idee politiche.Secondo quanto raccontato sui giornali locali dalla stessa Tatiana, 2 ragazzi nordafricani seduti vicino a lei in metro politana hanno dapprima ...

Macron? Si sta "salvinizzando" ?E la sinistra francese ora lo insulta : Macron si sta "salvinizzando". È questa l'accusa che circola tra varie personalità della sinistra francese in queste ore. Il silenzio del presidente francese di fronte all'appello dell'Aquarius, alla ricerca di un porto per far sbarcare i 141 migranti a bordo, è stato infatti piuttosto assordante.Génération-s, il partito fondato l'anno scorso da Benoît Hamon, si è rivolto direttamente a Macron attraverso una nota: "Chiediamo solennemente al ...