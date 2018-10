La rivoluzione può attendere | In Europa populisti fermi al 17%

ilgiornale

(Di domenica 14 ottobre 2018) Roma Allacciate le cinture, chiudete i boccaporti, mettete a nanna i bambini: a primavera lo tsunami sovranista sommergerà l'. Tsunami? Magari sarà solo una marea, o meglio un'ondata, o forse appena qualche schizzo, delle gocce che non cambieranno di molto gli attuali equilibri a Bruxelles. Stando infatti all'ultimo sondaggio della Reuters, alle prossime elezioni le forze antieuropeiste, cioè Lega, M5s e i loro alleati continentali, pur in forte crescita, non riusciranno a superare quota 17 per cento dei seggi e resteranno ben lontani delle stanze dei bottoni. E, come accade da 65 anni, le istituzioni della Ue continuerà ad essere retta dal patto tra popolari, socialisti e liberali. Palazzo Chigi se ne farà una ragione.Salvini e Di Maio, se puntano al ribaltone europeo per imporre le proprie ricette di politica economica, se contano di varare reddito di cittadinanza e flat tax ...