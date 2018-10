La prima giornata della Meteorologia Senese

Judo - Grand Prix Cancun 2018 : Elios Manzi conquista il bronzo tra i 66 kg - tutti i risultati della prima giornata : A Cancun (Messico) si sta disputando un importante Grand Prix di Judo a cui partecipano 321 atleti provenienti da 46 Nazioni. L’Italia è riuscita subito a mettersi in luce nella prima parte della competizione soprattutto per merito di Elios Manzi che ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo tra i 66 kg: il siciliano ha iniziato il proprio cammino con due ippon nei confronti del messicano Ulises Mendez e del peruviano Juan Postigos, ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : scattata la fase a gironi dei due tornei. I risultati della prima giornata : Scattato il torneo di Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini doppio successo per Argentina e Francia, mentre il Giappone si ferma ad ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : risultati e classifica della prima giornata. Tutto facile per le big - colpaccio per il Quinto : Tutto facile all’esordio per le prime tre della classe della scorsa stagione nel campionato di A1 di Pallanuoto maschile. Nella prima giornata infatti non hanno problemi Pro Recco, AN Brescia e Sport Management che volano a tre punti in attesa di sfide dal livello più alto. colpaccio per la matricola Quinto, vittorie anche per Savona e Posillipo. Si disputerà mercoledì l’incontro tra Ortigia e Lazio, con i padroni di casa che sono ...

RISULTATI NATIONS LEAGUE / Classifica aggiornata - diretta gol live score : prima storica vittoria di Gibilterra : RISULTATI NATIONS LEAGUE 2018: le Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite delle 4 leghe, messe in programma per oggi sabato 13 ottobre. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:58:00 GMT)

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : risultati e classifiche della prima giornata : prima giornata per quanto riguarda la Coppa Italia di Rugby 2018-2019. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche dei due gironi. GIRONE 1 sabato, 13 ottobre 2018 16:00 Valsugana Rugby Padova – Lafert San Donà 34 : 14 Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) 16:00 Verona Rugby – Mogliano Rugby 1969 48 : 7 Arbitro: Luca Trentin ...

La prima giornata della Maker Faire 2018 raccontata in tre momenti : Nel corso dell'evento è stata presentato anche il quinto rapporto AGI/Censis 'Perché all'Italia conviene l'economia circolare', realizzato nell'ambito del programma 'Diario dell'Innovazione' della '...

La prima giornata della Maker Faire 2018 raccontata in tre momenti : “Come maker dobbiamo capire in che direzione andare per trasformare la tecnologia in qualcosa di creativo. Comprensibile a tutti e utile alla imprese”. Con queste parole il curatore della Maker Faire e co-founder di Arduino ha segnato il suo intervento alla Opening Conference dell’iniziativa in programma alla Fiera di Roma fino al 14 ottobre. Tre giorni organizzati dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua ...

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Calendario Superlega volley 2018-2019 - prima giornata : data - programma - orari e tv (13-14 ottobre) : Nel weekend del 13-14 ottobre si giocherà la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si inizia a fare sul serio, parte una nuova stagione dopo l’antipasto della Supercoppa vinta da Modena contro Trento dopo aver eliminato Perugia e Civitanova. Saranno proprio queste quattro carte a giocarsi sul titolo e il loro avvio non sembra molto problematico: i Campioni d’Italia se la dovranno ...

Iniziato il Campionato del Mondo Master di Scherma. I risultati della prima giornata : della Corte , ITA, CAMPIONATI DEL Mondo Master LIVORNO2018 FIORETTO MASCHILE CAT. B LIvorno, 9 ottobre 2018 Finale Shvarts , Rus, b. Umezawa , Jpn, 10-9 Semifinali Umezawa , Jpn, b. Galvan , ITA, 8-7 ...

10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute Mentale : da 20 anni MSF in prima linea : 'In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno subito, affinché il corso delle loro vite non sia del tutto compromesso" spiega Ester Russo, ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia sul velluto - i risultati della prima giornata : E’ iniziato nella giornata di ieri il torneo maschile di Beach Handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, con l’Italia subito protagonista nel gruppo B, grazie ai successi per 2-0 su Paraguay e Mauritius, attraverso delle ottime prove corali, in cui è spiccato il talento del pugliese Davide Notarangelo, capocannoniere con 19 reti nei primi due match (clicca qui per la cronaca). A condividere il ...

Pallamano : Team Schiavetti - la Senior Femminile della San Camillo vince nella prima giornata del campionato francese : Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19-16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese. Dopo un primo tempo chiuso con due punti di ...