La prima di Berlusconi al Brianteo con il Monza Festa rovinata nel finale | è

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il gol al 67' di Stefano Negro, un passato nel vivaio della Juventus, non basta per regalare a Silvio, nuovo proprietario del, lagioia. Contro la Triestina, la sua squadra non va oltre l'1-1, raggiunta all'86' da un rigore del 'Diablo' Granoche, un attaccante extra-lusso per Lega Pro.Dopo il closing che ha portato il passaggio del club nelle mani di Fininvest, ilnon è più riuscito a vincere, reduce da due pareggi e una sconfitta. Ma la vetta del campionato continua ad essere alla portata., per caricare la squadradel fischio d'inizio, era perfino sceso negli spogliatoi, dopo aver evidenziato il suo manifesto del"esempio di valori eterni" e rimarcando il suo tifo per il Milan in un ipotetico derby tra qualche anno in Serie A. In tribuna ha anche indossato una sciarpa biancorossa con la scritta "sarà romantico", ...