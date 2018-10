La Lazio vuole dare la precedenza a destra

Festival Filosofia - Dionigi : 'Il popolo vuole conso Lazio ne' - : La politica in Italia e'un problema linguistico. Ripartiamo dal significato'. Ministro, scuola, per non parlare di straniero, competizione, comunicazione. Nessuno ne conosce il significato. Non salva ...

4 segnali che il partner non vuole una reLazione a lungo termine : Le relazioni non sono tutte uguali, e alcune non sono fatte per durare in eterno, anzi: esistono anche quelle a breve termine e sono assolutamente legali. Sapete quelle in cui si vive al massimo il primo periodo, quello dell’eccitazione per la novità e per il salto nel buio, ma poi ci si rende conto di non essere compatibili o che la chimica è già svanita? Ecco, quelle. Non c’è nulla di male in questo, basta che i due partner siano ...