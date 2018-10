Là dove c’era la stalla di Cascina Triulza ora c’è la Social Innovation Academy : Mind, Milano Innovation District, il parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione che occupa l’area che ha ospitato Expo, vede ora la nascita di Social Innovation Academy, promossa da Fondazione Triulza, per sperimentare e sviluppare nuove proposte formative in tutti gli ambiti dell’innovazion

Manovra - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Partito islamico pronto a uccidere i giudici - se dovessero liberare Asia Bibi : Si è formata nel 2017, in vista delle ultime elezioni, come espressione politica del movimento di protesta, di piazza, contro l'impiccagione , nel 2016, di Mumtaz Qadri, l'uomo che uccise Salmaan ...

ALA - BOMBA CARTA CONTRO SEDE LEGA dove È ATTESO SALVINI/ Ultime notizie - il ministro “Non ci fermeranno" : Ala, BOMBA CARTA CONTRO SEDE LEGA DOVE SALVINI farà oggi visita. Ultime notizie: individuati e denunciati i 2 responsabili. Atto di ritorsione nei confronti del ministro(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Colpo di scena OnePlus 6T a rate con operatore mobile? dove sarà possibile per ora : L'aspetto più interessante del OnePlus 6T in arrivo il prossimo 30 ottobre potrebbe non avere né natura hardware né software, ma piuttosto riguardare la sfera commerciale. Un'assoluta novità per la nuova ammiraglia sarà senz'altro quella legata alla strategia di vendita del device a rate con gli operatori mobili. Ma esattamente Dove? Meglio frenare subito gli entusiasmi dei potenziali acquirenti del OnePlus 6T italiani. Per il momento sembra ...

Un urlo all’improvviso - in piena notte. Nella casa del GF non è il primo caso - ma stavolta… “doveva succedere” - penserà qualcuno di voi… : Al Grande Fratello capitano, più o meno, sempre le stesse cose. Aerei con messaggi, baci, risse, riappacificazioni, nudi più o meno integrali e la coppia di vicini che si lamenta in diretta tv. Proprio così, ancora una volta e non certo per l’ultima, la coppia di vicini infastiditi dagli schiamazzi notturni, colpisce ancora. Già, perché ogni anno vengono disturbati dai fan che si appostano fuori dalla casa, sulle staccionate in giardino, e ...

Eccellenza umbra - gara sospesa per furto riprenderà da dove è stata interrotta : La partita del campionato umbro di Eccellenza tra San Sisto e Pontevecchio, che sabato scorso era stata stata interrotta alla fine del primo tempo in seguito ad un furto avvenuto all’interno degli spogliatoi degli ospiti durante la partita, riprenderà da dove è stata interrotta. Il giudice sportivo della Federcalcio umbra, Marco Brusco, ha deliberato che “la partita si rigiochi da dove era stata interrotta“. Alla fine del ...

Manovra - Tria : governo agirà se spread dovesse superare 400 punti : Il governo farà quel che è necessario in caso di crisi finanziaria ma non ce lo aspettiamo', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante un'audizione alla Camera sulla Manovra.

Là dove c'era un cinemino ora c'è il 'sistema Anteo' : "E' evidente che si è trattato di una scelta politica importante, figlia di una sensibilità culturale molto milanese, che altrove non mi pare abbondi " commenta Cerri " ricordo che noi abbiamo dovuto ...

Serafini (Linkiesta) vs Telese : “Governo si ispira a dittature e fascismo”. “dovevate protestare per gli 80 euro di Renzi” : “Il governo M5s-Lega si ispira a politiche messe a punto da Paesi come Cuba o il Venezuela o a quelle tipiche del fascismo”. “Perché non avete protestato contro gli 80 euro di Renzi, allora?”. A Otto e mezzo, su La7, scambio di battute, con opinioni diverse soprattutto sul reddito di cittadinanza, tra la giornalista Elisa Serafini, de Linkiesta, e Luca Telese. Video La7 L'articolo Serafini (Linkiesta) vs Telese: ...

Scomparso il presidente dell'Interpol : si trovava in Cina dove era sotto inchiesta : Il presidente dell' Interpol Meng Hongwei, di cui la sua famiglia ha denunciato la mancanza di notizie dal 29 settembre mentre si trovava in viaggio in Cina, sarebbe stato messo sotto indagine dalle ...

Cybersecurity Challenge - chi sono e da dove vengono gli hacker che rappresenteranno l’Italia a Londra : La “nazionale italiana di hacker” è in ritiro da qualche giorno a Lucca per prepararsi alla European Cyber Security Challenge (ECSC) che si terrà a Londra tra il 15 e il 18 ottobre. Si chiamano hacker nel senso migliore del termine. sono persone che comprendono e sanno usare la moderna tecnologia oltre quei limiti che per la maggior parte di noi sono, più che invalicabili, invisibili. Insomma, nulla a che fare con il termine ...