La difficile periferia di Milano ha fatto di me un artista Agnelli? È se stesso

huffingtonpost

: RT @euricona: @elenabulla1 Si capisce bene solo Allah u akhbar=Allah è grande Sono in qualche periferia La Francia ormai ha il nemico in ca… - matteo_ereno : RT @euricona: @elenabulla1 Si capisce bene solo Allah u akhbar=Allah è grande Sono in qualche periferia La Francia ormai ha il nemico in ca… - euricona : @elenabulla1 Si capisce bene solo Allah u akhbar=Allah è grande Sono in qualche periferia La Francia ormai ha il ne… - GambarelliBruna : RT @laminarie: Il DOM è uno spazio importante per Bologna. Le sue attività sociali e culturali sono essenziali e significative perché agisc… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il suo primo concerto ricorda di averloin oratorio, a Niguarda, nellanord di. "Avevo 17 anni e suonavo la chitarra elettrica da una settimana". Oggi Xabier Iriondo, chitarrista degli Afterhours - di cui è considerato l'anima sperimentale - e, come ama definirsi, "manipolatore sonoro" di diversi progetti musicali come Tasaday, A short apnea e Uncode duello, è uneclettico.Musicista, produttore, titolare di un laboratorio di strumenti musicali originali e collezionista di 78 giri - di cui vanta una raccolta di oltre 400 pezzi - e grammofoni. L'ultima metamorfosi di Iriondo è andata in scena a, in occasione di Super, il festival delle periferie, dove per una sera, il chitarrista rock dai baffi a manubrio si è trasformato per la prima volta in dj, svelando un po' della sua anima vintage. "Ho portato fuori una mia grande ...