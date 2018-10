La Cina non userà lo yuan come clava contro gli Usa

DALLA Cina/ Lao Xi : Salvini e Di Maio non facciano l'errore di Mao : Di Maio e Salvini hanno già cambiato la politica italiana, e godono di un consenso inedito. Ma potrebbero fare una rivoluzione troppo forte. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:01:00 GMT)L'INTERVISTA/ Zingaretti: ecco il mio Pd, contro la povertà e per l'Europa politicaSCENARIO/ Il partito (italiano) che vuole l'Italia in crisi, di A. Mangia

Ipotesi Ddl : vacCinare tutti - anche i nonni - pena la revoca delle esenzioni sui ticket - . Mazzucco : ricatto - siamo al delirio-vaccini - : «Questa è la posizione della scienza ufficiale», sottolinea Mazzucco. «Capite che, se non si fa niente, prima di tutto per dimostrare a livello scientifico i danni da vaccino, non si può eliminare il ...

DIRETTA / Villeurbanne Trento(risultato live 56-48)info streaming video e tv : Trento non riesce ad avviCinarsi : DIRETTA Villeurbanne Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Astroballe, nella seconda giornata del gruppo C di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:45:00 GMT)

Moto2 - Mondiale 2018 : Francesco Bagnaia non si ferma più e si avviCina al titolo - Oliveira si arrende? : L’immagine di Luca Marini che, dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio di Thailandia 2018 della Moto2, raggiunge il suo compagno Francesco “Pecco” Bagnaia, che aveva appena vinto la gara, per comunicargli che era giunto secondo e, di conseguenza, aveva relegato in terza posizione Miguel Oliveira, rivale proprio di Bagnaia, rimarrà nella storia del MotoMondiale. L’esplosione di gioia susseguente da parte del pilota ...

Borsa : Asia ancora giù - tonfo listini Cina nonostante Pboc : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alitalia - il Governo sempre alla ricerca del partner guarda all'Asia. Ma la "soluzione" non sembra viCina : La "soluzione" per Alitalia non sarebbe ancora in dirittura d'arrivo. La conferma, indiretta, che la vicenda della ex Compagnia di bandiera non sia proprio in "acque portuali" sta nella "lettura" ...

MediCina - l’esperto : “Il sogno degli oculisti è far rivedere i non vedenti più da vicino” : oculisti e genetisti insieme “per comunicare direttamente con i pazienti – non vedenti o gravemente ipovedenti – informandoli sulle tecnologie più recenti esistenti” o in prossimo divenire sviluppate per farli “riemergere dal buio”. E’ l’obiettivo del ‘Macula Today 2018’ che si svolgerà il 15 ottobre a Roma. Un evento promosso dalla Fondazione ‘Macula & ...

Astorre : viCinanza a Federica Angeli - sicuro non si piegherà : Roma – “Solidarieta’ alla cronista Federica Angeli: un fatto assurdo e gravissimo, che pero’, ne sono certo, non la fara’ indietreggiare di un passo. Il suo coraggio non si piega. Ostia rivive grazie ai suoi cittadini e alla cultura della legalita’”. Lo scrive su twitter il senatore del Partito democratico, Bruno Astorre, appresa la notizia dell’aggressione subita dalla cronista di Repubblica, ...

Non sapeva di essere incinta : la bimba della 18enne nasce sul pavimento della cuCina : Milaois Murphy, 18enne inglese, era convinta che quei dolori fossero legati ad un'appendicite. Poi è entrata in travaglio e ha capito che cosa stava succedendo. Ora la sua Harper, nata prematura alla 26esima settimana, sta bene ed è coccolata dai suoi genitori.Continua a leggere

Test MediCina 2018 - il più bravo d’Italia è Filippo : “Sapevo di aver fatto bene - ma non speravo nel primo posto” : Chi è arrivato primo al Test di Medicina 2018? Filippo Mirandola, 19 anni di Verona, ed ex studente del liceo scientifico Messedaglia, è riuscito a ottenere il punteggio più alto nella graduatoria nazionale di merito, sbaragliando la concorrenza di più di 60mila candidati: "A chi vuole provarci dico: preparatevi bene durante l'anno ma non vi ammazzate di studio durante l'estate. Trovate un equilibrio".Continua a leggere

Nobel per la MediCina - reazione dei premiati : “Il sogno di una vita - ma la ricerca non si fermi” : “E’ il sogno di una vita. Sono ancora stordito”. James P. Allison sta dormendo in un hotel di New York, dove è atteso a una conferenza sull’immunologia, quando alle 5.30 del mattino il figlio riesce a contattarlo per comunicargli che è lui il Nobel per la Medicina 2018. La telefonata del Comitato del premio lo raggiunge soltanto dopo, quando già la stanza è invasa di colleghi, arrivati a bussare alla sua porta ...

Lazio - il mal di big non passa? La mediCina è il veleno : Domani è un altro giorno. Purché quest'ennesima sconfitta abbia un senso. Inzaghi striglia i suoi, ma in fondo deve rimproverare pure se stesso. Il veleno alla squadra, doveva essere lui per primo a ...

Gattuso tra studi e rabbia : “Higuain? Non ho studiato mediCina! Ecco perchè sono arrabbiato” : Rino Gattuso soddisfatto e sorridente dopo la vittoria di ieri sera del Milan contro il Sassuolo nonostante un po’ di rabbia: le parole dell’allenatore rossonero sono serviti tre pareggi consecutivi al Milan per tirare fuori la grinta e portare a casa tre punti importanti. I rossoneri hanno sbancato ieri sera al Mapei Stadium, mandando al tappeto il Sassuolo col risultato di 1-4. Finalmente una soddisfazione per ...

Cina - la sfida alle leggi fondamentali dell'economia non può durare in eterno : Dall'Argentina alla Turchia, dal Sud Africa all'Indonesia, i mercati emergenti sono ancora una volta intorbiditi da turbolenze finanziarie. Ma non dobbiamo perdere di vista il più grande e ...