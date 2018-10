La bomba Libia | 600mila pronti a imbarcarsi

ilgiornale

(Di domenica 14 ottobre 2018) La "" migranti inè sempre innescata e pronta ad esplodere. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), costola dell'Onu, ha registrato la presenza di 669.176 migranti sul territorio libico. La notizia è stata rivelata da un dettagliato rapporto. E dimostra che nonostante la riduzione di oltre l'80% di arrivi dallarispetto lo scorso anno, il paese nordafricano è ancora un consistente serbatoio di migranti che vogliono arrivare in Europa sbarcando in Italia. "I migranti che arrivano da 41 paesi diversi sono stati identificati in 100 municipalità all'interno di 554 comunità" ha certificato nero su bianco Oim. Secondo i dati raccolti sul terreno le nazionalità maggioritaria provengono dal Niger, l'Egitto, il Chad, il Sudan e la Nigeria. I nigerini fanno la parte del leone con 130.087 persone, quasi il 20% del totale dei migranti in. Gli egiziani, flusso ...