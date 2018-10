La Barcolana è la regata più pazza (e bella) del mondo : Hai una barca a vela? E allora puoi partecipare. Si corre senza compensi e senza stazza. Barche divise secondo lunghezza al galleggiamento. Vince chi arriva primo in tempo reale. Ecco: la 'Barcolana' è tutta qua. Una festa, più che una competizione, immaginata nel 1969 da un piccolo gruppo di appassionati del porticciolo di Barcola che chiedono, quasi con il cappello in mano, alla Federazione Vela di poter fare ...

Barcolana fa 50 : per la regata a vela un'altra edizione da record. : La seconda domenica di ottobre, quest'anno domenica 14 ottobre , le Frecce Tricolori inaugureranno la grande festa della BARCOLANA dopo il solenne alzabandiera in Piazza Unità d'Italia, alle ore 10.30 ...

Barcolana 2018 - “Siamo tutti sulla stessa barca” : il manifesto della regata di Trieste fa arrabbiare la Lega. Ma la Rete lo difende : “We are all on the same boat”, “Siamo tutti sulla stessa barca“. Così si legge sul manifesto della discordia firmato da Marina Abramovic per la cinquantesima edizione della tradizionale regata velica internazionale. Nell’immagine, la stessa Abramovic regge una bandiera su cui sventola il messaggio – il cui riferimento è alla questione migranti – che ha scatenato le polemiche. “Inaccettabile, di ...