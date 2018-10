La Barcolana è la regata più pazza e bella del mondo

agi

(Di domenica 14 ottobre 2018) Hai una barca a vela? E allora puoi partecipare. Si corre senza compensi e senza stazza. Barche divise secondo lunghezza al galleggiamento. Vince chi arriva primo in tempo reale. Ecco: la 'Barcolana' è tutta qua. Una festa, più che una competizione, immaginata nel 1969 da un piccolo gruppo di appassionati del porticciolo di Barcola che chiedono, quasi con il cappello in mano, alla Federazione Vela di poter fare una. Viene concessa una data di fine stagione, la seconda domenica di ottobre. Prima sono di scena gli yacht nobili con stazza, vele d'avanguardia, rating. Il gruppo di amici fa il giro dei Circoli velici, insiste con gli inviti, prospetta anche premi sotto forma di bottiglie di vino. Alla fine rispondono all'appello in 51, in una domenica di sole con il vento che soffia leggero da sud-ovest, e che i pescatori di ...