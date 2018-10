Kilimangiaro | Camila Raznovich riparte dall’attualità in attesa del prime time

Kilimangiaro - la nuova stagione in Tv da domenica su Rai 3 : conduce Camila Raznovich : La data d'inizio di Kilimangiaro 2018/2019 su Rai 3 è domenica 14 ottobre. La prima puntata, così come tutti gli altri appuntamenti che si susranno nel corso delle domeniche successive, andra' in onda alle ore 15:30 con Kilimangiaro - Il Grande Viaggio al quale fara' to, dalle 16:45 in poi, l'inserto Kilimangiaro - Tutte le facce del mondo. Anche quest'anno la trasmissione sara' condotta da Camila Raznovich che in ogni puntata ospitera' in ...