Khabib Nurmagomedov contro la UFC | ' Se licenziate Tukhugov perderete anche me'

“La WWE mi ha fatto un’offerta” - Khabib Nurmagomedov shock : poi lo schiaffo a Brock Lesnar è clamoroso : Khabib Nurmagomedov in WWE? Il fighter daghestano sembra aver ricevuto un’offerta dalla federazione di Stamford: lo svela su Twitter con un messaggio Nonostante sia da qualche mese il campione dei pesi leggeri UFC, abbia un clamoroso record di 27 vittorie e 0 sconfitte e sia considerato il migliore della sua categoria, il futuro di Khabib Nurmagomed nelle promotion di Dana White non è di certo assicurato. Dopo quanto accaduto ad UFC ...

Khabib Nurmagomedov 'minaccia' White : 'Hai fatto bene a darmi la cintura perché so dov'è la tua auto' : L'eterna sfida tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor continua a far discutere. Sul ring non c'è stata partita, con il daghestano che ha nettamente battuto Notorious, costretto ad alzare bandiera ...

UFC 229 – Khabib Nurmagomedov verrà privato del titolo? La conferma di Dana White : “ecco cosa succederà adesso” : Khabib Nurmagomedov potrà essere privato del titolo dei Pesi Leggeri dopo la rissa post match contro Conor McGregor? Dana White fa chiarezza Nella giornata di ieri, Khabib Nurmagomedov ha ottenuto una netta vittoria ai danni di Conor McGregor, difendendo la cintura dei Pesi Leggeri a UFC 229. Il daghestano si è imposto al quarto round con una rear nacked chocke, letale per l’irlandese che è stato costretto a cedere. Quello che è ...

UFC 229 – Cosa rischia Khabib Nurmagomedov dopo la rissa post match? I provvedimenti sportivi e legali sono gravissimi : Khabib Nurmagomedov vince il match contro Conor McGregor di UFC 229, ma nel post match finisce in rissa: adesso il fighter russo rischia grosso Khabib Nurmagomedov ha vinto per sottomissione la tanto attesa sfida di UFC 229 contro Conor McGregor, ma quanto accaduto nel post match ha ‘macchiato’ la sua splendida vittoria. Il fighter daghestano ha perso la calma, scavalcando la parte della gabbia, andando alla ricerca del coach ...

UFC 229 – La rear naked choke di Khabib Nurmagomedov che ha costretto a cedere Conor McGregor [VIDEO] : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor per sommissione nell’attesissimo match di UFC 229: il fighter daghestano applica una letale rear naked choke e l’irlandese e costretto a cedere Conor McGregor infiamma la vigilia del match a suon di trash talking e interviste sprezzanti, Khabib Nurmagomedov fa parlare l’ottagono e chiude la bocca, nel vero senso della parola, all’avversario. Il fighter daghestano vince il ...

McGregor vs Nurmagomedov – Khabib vince la sfida di UFC 229 : Conor costretto a cedere per sottomissione : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor nella tanto attesa sfida di UFC 229: il fighter daghestano costringe l’irlandese alla resa per sottomissione nel 4° round Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, l’incontro più atteso di UFC 229. Alla vigilia è stato presentato come ‘il match più importante degli ultimi 10 anni di MMA’, giusto per rendere l’idea. Da una parte il volto delle MMA e dell’UFC, Conor McGregor: irlandese ...

Khabib Nurmagomedov - grande amico di Cristiano Ronaldo : Si avvicina sempre di più l’inizio dell’atteso match tra Khabib Nurmagomedov e McGrogor, ecco alcuni retroscena che riguardano il russo. Non è un mistero l’amicizia con Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus. Sul web ed in particolar modo su Instagram non sono mancati i reciproci attestati di stima, il lottatore russo ha anche assistito a Real Madrid-Real Sociedad della scorsa stagione, Ronaldo fu grande ...

Chi è Khabib Nurmagomedov? L’avversario di McGregor : Chi è Khabib Nurmagomedov? Khabib Abdulmanapovic Nurmagomedov è un lottatore di arti marziali miste e di sambo russo. Combatte nella categoria dei pesi leggeri per la promozione statunitense UFC, dove è l’attuale campione dal 2018. È stato due volte campione del mondo di Sambo e una volta campione nazionale, campione europeo di ARB, campione del mondo di grappling NAGA nel 2012 e campione europeo di Pancrazio. Entrò nel mondo delle ...