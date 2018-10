Juventus Women | finale storta per le bianconere | la Supercoppa va alla Fiorentina

Juventus Women - di corsa sotto la pioggia verso la Supercoppa : TORINO - Allenamento sotto la pioggia per la scudettata Juventus Women che sabato 13 ottobre, ore 20.30, sfiderà la Fiorentina detentrice della Coppa Italia in un match che metterà in palio la ...

Juventus - idea nuovo stadio : altro impianto per Primavera - Women e Under 23 : nuovo stadio- La Juventus raddoppia. Come riportato da “TuttoSport“, la Juventus starebbe valutando l’idea di dar vita ad un nuovo progetto per un nuovo stadio da 5.000- 6.000 posti. Un nuovo impianto sulla scia di Barcellona e Manchester City. Un nuovo stadio moderno ideato solo ed esclusivamente per la Primavera, Juventus Under 23 e Women. […] L'articolo Juventus, idea nuovo stadio: altro impianto per Primavera, Women e ...