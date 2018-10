Juve | duello col Barcellona per un baby del Boca

Dalla Spagna : 'Duello Juventus-Barcellona per Balerdi' : ROMA - La Juventus prova a mettersi in mezzo fra il Barcellona e Leonardo Balerdi , 19enne centrale argentino del Boca Juniors . Secondo il quotidiano catalano 'Sport', i bianconeri da qualche mese starebbero cercando di chiudere un accordo per la giovane promessa Xeneize, difensore forte fisicamente, bravo nell'anticipo e nel gioco aereo ma che ha dimostrato ...

Ramsey annuncia : “lascio l’Arsenal” - Milan e Juventus a duello per il gallese : Adesso è ufficiale, è arrivata la rottura tra Aaron Ramsey e l’Arsenal, il calciatore lascerà il club a parametro zero in estate “L’accordo sembrava a un passo, poi non è stato più così. Sembrava che le cose stessero andando bene, ma non è andata così. Succede, non sono deluso ma è una decisione che ha preso il club e va accettata, a me non resta che dare tutto fino a giugno“. Aaron Ramsey annuncia l’addio ...

Calciomercato - la Juventus tenta di mettere i bastoni tra le ruote al Milan : il duello si accende : Juventus e Milan tornano a duellare sul mercato dopo aver lavorato assieme in estate ai casi Higuain e Bonucci, adesso sarà scontro Juventus e Milan potrebbero presto tornare a duellare per le zone alte della classifica della Serie A, mentre i rossoneri si danno da fare per tornare in vetta, il duello si concentra sul Calciomercato. I bianconeri sono infatti intenzionati a dare del filo da torcere al Milan in merito al centrocampista Aaron ...

Probabili formazioni / Udinese Juventus : Scuffet vs Szczesny - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Udinese Juventus: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Serie A, 8^ giornata (oggi sabato 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Juventus-Napoli 0-0 La Diretta allo Stadium c'è il duello scudetto : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del 7o turno di campionato insieme al derby di Roma; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso...

Probabili formazioni / Juventus Napoli : Pjanic vs Hamsik - che duello! Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Napoli: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per il big-match di Serie A allo Stadium (7^ giornata)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:41:00 GMT)

Juventus vs Napoli - il duello scudetto è già delineato : le altre “anti-nulla” si facciano da parte : Juventus e Napoli si affacciano allo scontro diretto di sabato pomeriggio con il morale a mille dopo questo turno infrasettimanale da 3 punti per entrambe le pretendenti al titolo Juventus e Napoli vincono e convincono anche in questo turno infrasettimanale, proseguendo quasi a braccetto in vetta alla classifica. Quel “quasi” ha un motivo ben preciso, che porta direttamente a Marassi. Se il Napoli non avesse perso punti contro ...