Juve | doppio jolly per chiudere il colpo James Rodriguez

Juventus - Sandulli sulla chiusura della curva : “Non è un raddoppio della pena” : Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello FIGC Piero Sandulli è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spiegare la sentenza della chiusura della curva dell’Allianz Stadium, conseguente ai fatti di Juventus-Napoli: “Non è un raddoppio della pena per la Juventus, la Corte non ha ravvisato di accogliere il ricorso. Nel referto era previsto anche un coro di ‘buu’ natura razziale che non era stato però ...

Juventus - doppio infortunio : si fermano Khedira e Rugani : Brutte notizie per Massimiliano Allegri il giorno dopo la convincente vittoria contro lo Young Boys. Khedira ha accusato un nuovo problema alla coscia sinistra, che lo aveva già tenuto ai box, e sarà costretto a fermarsi anche Daniele Rugani. Ecco il report ufficiale della Juventus: “Come sempre accade nelle sedute post partita, chi ha giocato ieri si è dedicato a un allenamento di recupero, mentre il resto della squadra, cui è ...

Juventus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa 3 foto Roma-Viktoria in diretta : 3-0 Doppio Dzeko - poi Under : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Doppio 3-1. Juve batte il Napoli e va in fuga - Roma vince derby : La Juventus allunga in classifica, infila la settima vittoria consecutiva e ridimensiona la sua unica avversaria di questo campionato che sembra destinato a chiudersi presto, il Napoli di Carlo Ancelotti.I bianconeri vincono 3-1 e volano a 21 punti, + 6 proprio sui partenopei secondi (in attesa del Sassuolo che domani sera affronta il Milan e che, vincendo, diventerebbe secondo in solitaria a -5 dalla Juve).Nel primo anticipo di campionato del ...

Lippi - il doppio ex di Juve-Napoli : 'Il meglio che c'è. Ancelotti numero uno' : Lei sostiene che Ancelotti è il miglior tecnico al mondo. 'Perché ha esperienze vincenti ad altissimo livello sia da giocatore sia da allenatore. Ha visto, affrontato e superato tutto. Ed è ancora ...

Juventus-Bologna - Dybala e Matuidi annichiliscono i rossoblu : i bianconeri già sul doppio vantaggio [VIDEO] : La formazione bianconera ipoteca già la vittoria dopo venti minuti, portandosi sul doppio vantaggio con Dybala e Matuidi La Juventus va come un treno, non può nulla nemmeno il Bologna che dopo venti minuti è sotto già 2-0. Prima il gol di Paulo Dybala, il primo in questo campionato, poi quello di Matuidi su assist di Cristiano Ronaldo: una partita a senso unico che gli uomini di Allegri dominano in lungo e in largo. Bella la volée della ...

VIDEO Serie A - Frosinone-Juventus : il gol del raddoppio bianconero siglato da Bernardeschi : In pieno recupero arriva anche il raddoppio della Juventus, che passa 0-2 in casa del Frosinone e centra così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, restando a punteggio pieno in classifica. LA RETE DEL raddoppio DELLA JUVENTUS siglato DA Bernardeschi #ilverobianconeroLIVE #finoallafine #juventus #FrosinoneJuventus pic.twitter.com/eOVB8i7Y7t — Il Vero bianconero (@_verobianconero) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi ...

Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma 3-0 : CR7 espulso. Decide doppio Pjanic dagli 11 metri : Highlights Valencia-Juventus- Vince la Juve 2-0 e espugna il Mestalla di Valencia. Clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo al minuto numero 30′ per presunta “tirata di capelli” a Murillo. Juve in 10 per tutto il resto della gara, ma abile a sfruttare il doppio calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasformato in maniera impeccabile da Pjanic. […] L'articolo Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma ...

Paulo Dybala delude con l’Argentina - ma ha già la testa alla Juve : “doppio impegno importante” : Paulo Dybala pronto a tornare in campo con la Juventus in campionato dopo una spedizione non positiva con la maglia dell’Argentina Paulo Dybala è stato utilizzato per uno scampolo di partita dall’Argentina di Scaloni. Contro la Colombia non ha certo brillato ed ora è pronto a tornare in Italia per far grande la sua Juventus la fianco di CR7: “Cristiano Ronaldo è un grande calciatore, ho già la fortuna di giocare con Lionel ...

Juve - i 7 scudetti costano il doppio : raddoppia il monte ingaggi e Ronaldo... : LA ROSA DI CONTE - Il Corriere dello Sport ha analizzato e messo a confronto in particolare la rosa che aveva a disposizione Antonio Conte nel 2011-12 quando, forse a sorpresa, conquisto il primo ...

Juventus - titolo ai massimi in Borsa : con Ronaldo ora vale 1 - 14 miliardi - quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

Juventus-Lazio - Risultato 2-0 - Raddoppio di Mandzukic dopo il gol di Pjanic : La Juventus è in vantaggio alla fine del primo tempo della partita contro la Lazio. È stato Pjanic a portare in vantaggio i bianconeri, dopo un buon avvio della Lazio che rimane...

DIRETTA/ Juventus Lazio (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppio di Mandzukic! : DIRETTA Juventus Lazio, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:29:00 GMT)