Judo | Grand Prix Cancun 2018 | Elios Manzi conquista il bronzo tra i 66 kg | tutti i

Judo - Fabio Basile : “Voglio essere il più forte di sempre - punto all’oro ai Mondiali. Lascio l’Esercito e vado al Grande Fratello” : Fabio Basile sarà la punta di diamante dell’Italia ai Mondiali 2018 di Judo che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il Campione Olimpico dei 66 kg sarà protagonista nella nuova categoria di peso (73 kg) e va a caccia di un risultato di prestigio al termine di un’estate davvero tormentata in cui ha scelto di abbandonare l’Esercito e di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip. Il 23enne ora è però ...

Judo - Fabio Basile parteciperà Grande Fratello Vip? Le ultime indiscrezioni sul cast - il Campione Olimpico verso la casa : Fabio Basile potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 3 in programma quest’autunno su Canale 5. Il settimanale Spy, in edicola da domani venerdì 7 settembre, ha svelato in anteprima il cast del celebre reality show condotto da Ilary Blasi con la presenza in studio di Alfonso Signorini. Il Campione Olimpico di Rio 2016 dovrebbe essere tra i partecipanti: ad agosto era stata smentita la sua presenza e si era parlato di un veto da parte ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile pronto ad entrare : nessun veto per il Judoka : Fabio Basile al Grande Fratello Vip: nessun veto da parte dell’Esercito e della FederJudo nessun veto da parte dell’Esercito e della FederJudo per Fabio Basile. Il judoka è libero di partecipare al Grande Fratello Vip se la trattativa con la produzione del reality show di Canale 5 andrà a buon fine. A smentire la news […] L'articolo Grande Fratello Vip, Fabio Basile pronto ad entrare: nessun veto per il judoka proviene da ...

Grande Fratello Vip 3 : Fabio Basile fuori dal cast? I veti imposti da FederJudo e dall’Esercito : Grande Fratello Vip 3, Fabio Basile fuori dal cast? La FederJudo e l’Esercito non vogliono che partecipi al reality di canale 5 targato Endemol Shine Italy. Grande Fratello Vip perde pezzi, tre “defezioni” prima dell’inizio In questi giorni di calda estate oltre ad interrogarci su “dove passare il Ferragosto” un’altra domanda tiene banco: quale sarà il cast definitivo del Grande Fratello Vip 3? Stando alle rivelazioni del settimanale ...

Grande Fratello Vip a rischio per Fabio Basile - arriva il veto dell'Esercito : il Judoka 'ingolosito' dal cachet del reality : Fabio Basile sarà al Grande Fratello Vip? La partecipazione del judoka al reality è a rischio, l'esercito nega il permesso al suo atleta Fabio Basile dopo essere stato annunciato tra i nomi del cast ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Grana Fabio Basile : l'Esercito e la FederJudo dicono no - ma lui... : GRANDE FRATELLO Vip 2018, cast e anticipazioni: da Silvia Provvedi a Elisabetta Gregoraci, ecco chi è confermato e chi ha invece smentito la sua partecipazione(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:20:00 GMT)

Judo - Grand Prix Budapest 2018 : l’Italia resta a secco. Esposito miglior risultato con la quinta piazza : L’Italia del Judo ha concluso la tappa di Grand Prix di Budapest lontanissima del podio. Primo posto nel medagliere, manco a dirlo, al Giappone: nove ori e quattro argenti, con Ungheria e Russia a debita distanza a raccogliere le briciole lasciate dai nipponici sul tatami. La terza e ultima giornata non è stata molto diversa dalla prima: quattro atleti in gara e tutti e quattro out ai preliminari. Dopo un venerdì nero, anche la domenica è ...

Grande Fratello Vip 3 - salta Fabio Basile : il veto di FederJudo ed Esercito : C'è qualcosa che infiamma di più l'estate del sole cocente di agosto? Il toto-nomi per i concorrenti degli show in partenza nella nuova stagione televisiva. Non sfugge alle indiscrezioni soprattutto il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla terza edizione, in onda tra poco o più di un mese.Giorni fa, la rivista Spy ha rivelato che ad avere garantito un biglietto per Cinecittà ci sarebbe stato, tra gli ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile fuori cast : FederJudo e Esercito non vogliono : Grande Fratello Vip, Fabio Basile non ci sarà: FederJudo e l’Esercito sono contrari a questa partecipazione Fabio Basile non andrà al Grande Fratello Vip, contrariamente a quanto annunciato qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Spy. Secondo quanto rivela La Repubblica, la FederJudo e l’Esercito italiano (il judoka è Caporal Maggiore) sono contrari alla partecipazione […] L'articolo Grande Fratello Vip, Fabio Basile ...

Judo - Grand Prix Budapest 2018 - Giovanni Esposito Quinto. Corsale terzo nell’European Cup Junior a Cluj Napoca : Non basta il buon quinto posto di Giovanni Esposito (-73 kg) a cancellare un Grand Prix che per l’Italia sembra essere stregato. Dopo il venerdì nero di ieri, prima giornata di competizioni, anche il sabato non si è tinto d’azzurro. Unico squillo di questa due giorni di Judo internazionale il quinto posto di Giovanni Esposito che, grazie anche ai ripescaggi, arriva a giocarsi la finale per il bronzo. Il Judoka azzurro è partito in ...

Judo - Grand Prix Budapest 2018 - giornata nera : tutti out ai preliminari gli azzurri impegnati oggi. Out anche Giuffrida : È stato un venerdì nero quello del Judo azzurro in quel di Budapest: sette atleti in gara e sette fermati ed eliminati ai turni preliminari. Punte di diamante incluse. Out al secondo incontro Odette Giuffrida che era partita bene dominando contro l’israeliana Gefen Primo, battuta per ippon, ma che si è dovuta arrendere al juji gatame messo a segno dalla canadese Ecatarina Guica. Una gara che ovviamente non ha soddisfatto Giuffrida: ...

