Italia si qualifica se Risultati utili con la Polonia | due traverse e dominio | ancora

Italia SI QUALIFICA SE / Risultati utili con la Polonia : a Chorzow serve solo la vittoria (Nations League) : ITALIA si QUALIFICA se: Risultati e combinazioni, verso Polonia ITALIA sugli azzurri incombe il rischio retrocessione mentre la Final Four... (Uefa Nations League)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Sfida decisiva col Giappone! Tutte le combinazioni : L’Italia ha una ghiotta occasione per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha osservato con attenzione la Sfida tra Serbia e Giappone, vinta agevolmente dalle Campionesse d’Europa con un roboante 3-0. Le azzurre oggi riposano a Nagoya e torneranno in campo domani (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) per affrontare le nipponiche in un incontro che potrebbe spedirci immediatamente tra le ...

Under 19 - qualificazioni Europei : Italia avanti dopo 3-0 alla Finlandia : La cronaca Contro la Finlandia l'Italia si è portata in vantaggio dopo 4' grazie a un autogol di Kytilä che, nel tentativo di rinviare il pallone, lo ha messo alle spalle di Leislahti. Il raddoppio ...

Volley - l’Italia e il futuro : Chicco Blengini resta CT - un torneo di qualificazione alle Olimpiadi in casa - più azzurri in SuperLega? : L’Italia sogna in grande grazie alle ragazze che si sono brillantemente qualificate alla Final Six dei Mondiali battendo corazzate come USA, Cina, Russia e che ora andranno a caccia delle semifinali cercando di superare Giappone e Serbia nel girone della terza fase. Il movimento in rosa sorride mentre al maschile la situazione non è certo delle migliori, il quinto posto agli ultimi Mondiali casalinghi arrivato dopo due sonore batoste ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : tutte le squadre qualificate alla Final Six - show Italia. USA e Giappone eliminano Russia e Brasile : Si è definito il quadro delle squadre qualificate alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone. Le migliori sei Nazionali del Pianeta hanno staccato il pass per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà a Nagoya da domenica 14 a martedì 16 ottobre: verranno composti due gironi da tre squadre ciascuno tramite un sorteggio, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle semiFinali ...

RISULTATI COPPA Italia SERIE C / Primo turno : Alessandria e Feralpisalò qualificate al fotofinish! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: nelle quattro partite previste per il Primo turno AlbinoLeffe, Alessandria e Feralpisalò si qualificano all'ultimo respiro, Sambenedettese avanti ai rigori(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:17:00 GMT)

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score 1^ turno : AlbinoLeffe qualificato all'ultimo respiro! : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi, mercoledì 10 ottobre. Si gioca per il primo turno della fase ad eliminazione Diretta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla terza fase - azzurre alla Final Six! : L’Italia si è qualificata matematicamente alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1, conquistando così l’ottava vittoria consecutiva che vale l’accesso alla Final Six della rassegna iridata. La nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare in Giappone: le ragazze di Davide Mazzanti sono certe di concludere la seconda fase almeno al ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six. Terminator Egonu! : Prova di carattere per l’Italia che sale sull’ottovolante e dimostra di saper affrontare e superare anche i momenti difficili che finora erano apparsi con il contagocce nel suo cammino mondiale. Contro la Russia arriva la vittoria numero otto (3-1) per le azzurre, quella che regala all’Italia di Mazzanti la certezza della qualificazione alla Final six e arriva in un modo inatteso, con grande sofferenza per un set e mezzo, ...

LIVE Italia-Russia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre per timbrare la qualificazione alla Final Six. Le russe partono forte : 0-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre vanno a caccia della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata: serve una vittoria, l’ottava consecutiva in questo torneo, per staccare matematicamente il pass e accadere tra le sei grandi del Pianeta. La nostra Nazionale, che in caso di sconfitta si giocherà tutto domani contro gli USA o ...

