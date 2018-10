Italia | la dedica di Biraghi dopo la rete alla Polonia | ' Il gol è per Astori'

Polonia-Italia - Biraghi dedica il gol ad Astori : “È parte di me - sono qui grazie a lui” : È stato il match winner della partita che ha visto l’Italia tornare alla conquista dei tre punti in un match ufficiale dopo un anno: Cristiano Biraghi ha risolto la partita contro la Polonia con un gol, il primo in maglia azzurra, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La dedica per il gol è rivolta all’ex capitano della Fiorentina Davide Astor, scomparso tragicamente pochi mesi fa: “È parte di me come lo è di tutti ...

Italia - Facebook inaugura "Binario F" - laboratorio dedicato all'uso inclusivo delle tecnologie : 'La trasformazione digitale e la formazione sulle competenze tecnologiche rappresentano una priorità del governo e una sfida per la nostra economia', è il messaggio benaugurale del premier Giuseppe ...

Vogue Italia presenta una masterclss dedicata alla pelliccia : Si è tenuto ieri sera, presso Fioraio Bianchi Caffè, il cocktail organizzato da International Fur Federation in collaborazione con Vogue Italia. Una Masterclass dedicata alla pelliccia, materiale naturale, moderno e sostenibile, in cui due operatori del settore hanno mostrato le fasi principali di lavorazione all’interno di un laboratorio, la preparazione e il cucito: dimostrazione di sapienza artigianale e cura del dettaglio. Si tratta di nuove ...

Maltempo : call center di TrenItalia dedicato alla Calabria : Trenitalia ha istituito un call center gratuito dedicato alla Calabria (800892021) per informazioni sulla circolazione ferroviaria. La linea jonica Catanzaro-Crotone e’ ancora interrotta per Maltempo, con la possibilita’ di utilizzare i bus sostitutivi di Trenitalia. La linea Crotone-Sibari, invece, e’ stata riattivata. L'articolo Maltempo: call center di Trenitalia dedicato alla Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

The Italian Gamers : arriva la seconda puntata della web serie dedicata all'esport Italiano : The Italian Gamers è la web serie targata Red Bull che racconta il Team Forge e la storia del panorama eSport Italiano.La seconda puntata della serie è disponibile sul sito ufficiale di Red Bull a questo indirizzo, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Read more…

AgId lancia #ComunicaItalia - piattaforma dedicata ai comunicatori della P.a. per promuovere i servizi digitali

«Buone notizie» - il giornale dedicato all’Italia solidale compie un anno Diretta : La festa con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il direttore Luciano Fontana e con l’intervento di Urbano Cairo

“Ieri ti ho visto…”. Sonia Bruganelli - dedica a Miss Italia e scoppia il finimondo : Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia. La bella mora ha 26 anni e abita a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016. Quella fascia l’ha dedicata a suo padre morto prematuramente 10 anni fa quando lei era solo un’adolescente. La ragazza, sposata da un anno con il costruttore Emiliano Pierantoni, ha ...

Spazio - EVA 23 : il 27 settembre la prima Italiana del film dedicato alla passeggiata spaziale da brivido dell’astronauta Luca Parmitano : Si terrà il prossimo 27 settembre presso l’Auditorium dell’Agenzia spaziale italiana la prima italiana del film EVA 23, documentario della NASA dedicato all’avventurosa passeggiata spaziale effettuata nel 2013 da Luca Parmitano. alla proiezione del film sarà presente il regista e produttore del film Marc Havican e l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano prossimo a tornare nello Spazio. Spazio: arriva il documentario sulla passeggiata ...

Miss Italia 2018 – Dalla possibilità di diventare madre alla dedica al padre : Carlotta Maggiorana svela i suoi ‘punti deboli’ : Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, confessa i grandi amori della sua vita: dal marito alle lasagne, ecco i ‘punti deboli’ della neo eletta reginetta di bellezza Carlotta Maggiorana, dopo la sua elezione a Miss Italia 2018, ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti che l’hanno intervistata sulle sue passioni e sui suoi amori. “Se anche dovesse arrivare non è la fine del mondo, – ha detto Carlotta ...

Miss Italia - Mara Boccacci vince la fascia dedicata a Fabrizio Frizzi : il ricordo in diretta tv : Per Miss Equilibra Emilia Romagna la fascia dedicata al conduttore che è stato al timone dell’evento televisivo per 17 anni

Miss Italia 2018 : i titoli nazionali già assegnati - in attesa della fascia dedicata a Fabrizio Frizzi : Diletta Leotta E’ giunto il momento di conoscere Miss Italia 2018: questa sera, in diretta su La7 dalle 21.10, Francesco Facchinetti e Diletta Leotta presenteranno la serata finale della 79° edizione del concorso di bellezza più famoso del Paese. La giuria (qui tutti i membri) è pronta a votare insieme al pubblico da casa le 33 finaliste in ben sei fasi eliminatorie, che le vedranno ridursi prima a 15, poi a 10, 5 (in questa fase voterà ...